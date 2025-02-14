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ЕК обсуждает с Украиной последствия прекращения транзита газа - РИА Новости, 14.02.2025
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14:57 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ek-1999401872.html
ЕК обсуждает с Украиной последствия прекращения транзита газа
ЕК обсуждает с Украиной последствия прекращения транзита газа - РИА Новости, 14.02.2025
ЕК обсуждает с Украиной последствия прекращения транзита газа
Еврокомиссия обсуждает с Украиной, Венгрией и Словакией последствия прекращения транзита российского газа в Европу, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:57:00+03:00
2025-02-14T14:57:00+03:00
украина
венгрия
словакия
анна-каиса итконен
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает с Украиной, Венгрией и Словакией последствия прекращения транзита российского газа в Европу, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы находимся в контакте с нашими партнерами на Украине, не только по газовой инфраструктуре, но и в целом по энергетическому сектору… Но в контексте вашего вопроса об обеспокоенностях в связи с окончанием соглашения о транзите, то да, мы обсуждаем это со всеми сторонами", - сообщила она, отвечая на вопрос, проводит ли Брюссель контакты с Украиной о поддержании транзита газа в Европу. Итконен также обещала информировать о созыве специальной встречи по этому вопросу между Украиной, Венгрией, Словакией и Еврокомиссией.
https://ria.ru/20250207/gaz-1998084901.html
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украина, венгрия, словакия, анна-каиса итконен, еврокомиссия, в мире
Украина, Венгрия, Словакия, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия, В мире
ЕК обсуждает с Украиной последствия прекращения транзита газа

ЕК: Украина, Венгрия и Словакия обсуждают последствия прекращения транзита газа

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает с Украиной, Венгрией и Словакией последствия прекращения транзита российского газа в Европу, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы находимся в контакте с нашими партнерами на Украине, не только по газовой инфраструктуре, но и в целом по энергетическому сектору… Но в контексте вашего вопроса об обеспокоенностях в связи с окончанием соглашения о транзите, то да, мы обсуждаем это со всеми сторонами", - сообщила она, отвечая на вопрос, проводит ли Брюссель контакты с Украиной о поддержании транзита газа в Европу.
Итконен также обещала информировать о созыве специальной встречи по этому вопросу между Украиной, Венгрией, Словакией и Еврокомиссией.
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УкраинаВенгрияСловакияАнна-Каиса ИтконенЕврокомиссияВ мире
 
 
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