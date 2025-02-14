https://ria.ru/20250214/efimov-1999347769.html
Ефимов: москвичи купили у города более 8 тысяч машино-мест в 2024 году
Ефимов: москвичи купили у города более 8 тысяч машино-мест в 2024 году - РИА Новости, 14.02.2025
Ефимов: москвичи купили у города более 8 тысяч машино-мест в 2024 году
Москвичи по итогам 2024 года приобрели у города около 8,3 тысячи машино-мест суммарной площадью почти 128 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:14:00+03:00
2025-02-14T16:14:00+03:00
2025-02-14T16:14:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москвичи по итогам 2024 года приобрели у города около 8,3 тысячи машино-мест суммарной площадью почти 128 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город предлагает различные варианты: многоуровневые отдельно стоящие гаражные комплексы, подземные паркинги жилых домов. Так, по итогам 2024 года москвичи купили парковочные места в десяти административных округах. С января по декабрь было заключено около 8,3 тысячи договоров купли-продажи объектов для хранения транспорта площадью свыше 127,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что парковки можно было приобрести на торгах и посредством публичного предложения, а также в рамках преимущественного права для жителей конкретного дома, предполагающего скидку в 40%.В сообщении добавляется, что больше всего парковок в 2024 году продали на юго-востоке Москвы (почти 2 тысячи), а также на юго-западе (более 1,9 тысячи) и западе города (1,3 тысячи).
https://ria.ru/20250214/moskva-1999264056.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d450e786a3cd25794c4a7358b8853360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: москвичи купили у города более 8 тысяч машино-мест в 2024 году
Ефимов: москвичи приобрели у города 8,3 тысячи машино-мест в 2024 году
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москвичи по итогам 2024 года приобрели у города около 8,3 тысячи машино-мест суммарной площадью почти 128 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город предлагает различные варианты: многоуровневые отдельно стоящие гаражные комплексы, подземные паркинги жилых домов. Так, по итогам 2024 года москвичи купили парковочные места в десяти административных округах. С января по декабрь было заключено около 8,3 тысячи договоров купли-продажи объектов для хранения транспорта площадью свыше 127,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он отметил, что парковки можно было приобрести на торгах и посредством публичного предложения, а также в рамках преимущественного права для жителей конкретного дома, предполагающего скидку в 40%.
В сообщении добавляется, что больше всего парковок в 2024 году продали на юго-востоке Москвы
(почти 2 тысячи), а также на юго-западе (более 1,9 тысячи) и западе города (1,3 тысячи).