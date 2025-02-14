https://ria.ru/20250214/efimov-1999347769.html

Ефимов: москвичи купили у города более 8 тысяч машино-мест в 2024 году

Ефимов: москвичи купили у города более 8 тысяч машино-мест в 2024 году - РИА Новости, 14.02.2025

Ефимов: москвичи купили у города более 8 тысяч машино-мест в 2024 году

Москвичи по итогам 2024 года приобрели у города около 8,3 тысячи машино-мест суммарной площадью почти 128 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:14:00+03:00

2025-02-14T16:14:00+03:00

2025-02-14T16:14:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москвичи по итогам 2024 года приобрели у города около 8,3 тысячи машино-мест суммарной площадью почти 128 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город предлагает различные варианты: многоуровневые отдельно стоящие гаражные комплексы, подземные паркинги жилых домов. Так, по итогам 2024 года москвичи купили парковочные места в десяти административных округах. С января по декабрь было заключено около 8,3 тысячи договоров купли-продажи объектов для хранения транспорта площадью свыше 127,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что парковки можно было приобрести на торгах и посредством публичного предложения, а также в рамках преимущественного права для жителей конкретного дома, предполагающего скидку в 40%.В сообщении добавляется, что больше всего парковок в 2024 году продали на юго-востоке Москвы (почти 2 тысячи), а также на юго-западе (более 1,9 тысячи) и западе города (1,3 тысячи).

https://ria.ru/20250214/moskva-1999264056.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)