Ефимов: в Москве за пять лет инвесторы построили 58 спортобъектов
Ефимов: в Москве за пять лет за счет инвесторов возвели 58 спортивных объектов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Москве за пять лет с помощью инвесторов построили 58 спортивных объектов суммарной площадью около 480 тысяч квадратный метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Только в 2024 году инвесторы построили 11 зданий спортивной инфраструктуры суммарной площадью более 64 тысяч квадратных метров. Это знаковые объекты и районные физкультурно-оздоровительные комплексы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В числе возведенных за пять лет объектов, по словам заммэра, "Чкалов Арена" почти на 33 тысячи квадратных метров, ледовый дворец "Кристалл" площадью почти 25 тысяч "квадратов" в "Лужниках", физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Новокосине на 5 тысяч "квадратов".
В сообщении указывается, что в ходе строительства 11 спортивных объектов было организовано 90 выездных проверок Мосгосстройнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице возвели 327 спортобъектов, в том числе 168 с помощью инвесторов.