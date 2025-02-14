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Ефимов: на юге Москвы построят жилой квартал в рамках проекта КРТ - РИА Новости, 14.02.2025
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09:14 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/efimov-1999219432.html
Ефимов: на юге Москвы построят жилой квартал в рамках проекта КРТ
Ефимов: на юге Москвы построят жилой квартал в рамках проекта КРТ - РИА Новости, 14.02.2025
Ефимов: на юге Москвы построят жилой квартал в рамках проекта КРТ
На Шипиловской улице на юге Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал для программы реновации, инвестиции составят... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:14:00+03:00
2025-02-14T09:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На Шипиловской улице на юге Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал для программы реновации, инвестиции составят 35,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Четыре неэффективно используемых участка общей площадью 13,11 гектара входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Здесь предусмотрено строительство современного жилья для целей программы реновации и других нужд города. Кроме того, на территории появятся объекты общественно-делового назначения. Вложения в проект составят 35,7 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 277,1 миллиона рублей. В итоге город получит свыше 540 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, всего по адресу: Шипиловская улица, 42–44, запланировано строительство почти 210 тысяч квадратных метров жилья и около 8 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Совокупная площадь квартир составит свыше 136 тысяч квадратных метров, в них смогут переехать примерно 5 тысяч человек.Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250213/efimov-1999064962.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юге Москвы построят жилой квартал в рамках проекта КРТ

Ефимов: на юге Москвы в рамках проекта КРТ построят жилой квартал для реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На Шипиловской улице на юге Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал для программы реновации, инвестиции составят 35,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Четыре неэффективно используемых участка общей площадью 13,11 гектара входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Здесь предусмотрено строительство современного жилья для целей программы реновации и других нужд города. Кроме того, на территории появятся объекты общественно-делового назначения. Вложения в проект составят 35,7 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 277,1 миллиона рублей. В итоге город получит свыше 540 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Как уточняется в сообщении, всего по адресу: Шипиловская улица, 42–44, запланировано строительство почти 210 тысяч квадратных метров жилья и около 8 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Совокупная площадь квартир составит свыше 136 тысяч квадратных метров, в них смогут переехать примерно 5 тысяч человек.
Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
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