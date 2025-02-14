В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб
В Ленинградской области водитель автобуса погиб после столкновения с лесовозом
© Фото : СУ СК России по Ленинградской областиНа месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области
На месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Автобус и лесовоз столкнулись в пятницу утром в Волховском районе Ленинградской области, водитель автобуса погиб, двое пассажиров пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Четырнадцатого февраля 2025 года на автодороге Паша - Кондега в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса, в результате которого водитель автобуса погиб, пострадали 2 пассажира", – говорится в сообщении.
© Фото : СУ СК России по Ленинградской областиНа месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области
На месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как отмечается на странице администрации Пашского сельского поселения в соцсети "ВКонтакте" пострадавшие - две женщины в возрасте от 55 до 70 лет, им "требуется медицинская помощь, кровотечение лица".
Прокуратура Ленобласти также сообщила об организации проверки.