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В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб - РИА Новости, 14.02.2025
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10:14 14.02.2025 (обновлено: 10:19 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/dtp-1999304126.html
В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб
В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб - РИА Новости, 14.02.2025
В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб
Автобус и лесовоз столкнулись в пятницу утром в Волховском районе Ленинградской области, водитель автобуса погиб, двое пассажиров пострадали, сообщило... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:14:00+03:00
2025-02-14T10:19:00+03:00
происшествия
волховский район
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Автобус и лесовоз столкнулись в пятницу утром в Волховском районе Ленинградской области, водитель автобуса погиб, двое пассажиров пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Четырнадцатого февраля 2025 года на автодороге Паша - Кондега в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса, в результате которого водитель автобуса погиб, пострадали 2 пассажира", – говорится в сообщении. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как отмечается на странице администрации Пашского сельского поселения в соцсети "ВКонтакте" пострадавшие - две женщины в возрасте от 55 до 70 лет, им "требуется медицинская помощь, кровотечение лица". Прокуратура Ленобласти также сообщила об организации проверки.
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волховский район
ленинградская область
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происшествия, волховский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волховский район, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб

В Ленинградской области водитель автобуса погиб после столкновения с лесовозом

© Фото : СУ СК России по Ленинградской областиНа месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области
На месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : СУ СК России по Ленинградской области
На месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Автобус и лесовоз столкнулись в пятницу утром в Волховском районе Ленинградской области, водитель автобуса погиб, двое пассажиров пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Четырнадцатого февраля 2025 года на автодороге Паша - Кондега в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса, в результате которого водитель автобуса погиб, пострадали 2 пассажира", – говорится в сообщении.
© Фото : СУ СК России по Ленинградской областиНа месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области
На месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : СУ СК России по Ленинградской области
На месте ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как отмечается на странице администрации Пашского сельского поселения в соцсети "ВКонтакте" пострадавшие - две женщины в возрасте от 55 до 70 лет, им "требуется медицинская помощь, кровотечение лица".
Прокуратура Ленобласти также сообщила об организации проверки.
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ПроисшествияВолховский районЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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