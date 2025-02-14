https://ria.ru/20250214/dtp-1999304126.html

В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб

В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб - РИА Новости, 14.02.2025

В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб

Автобус и лесовоз столкнулись в пятницу утром в Волховском районе Ленинградской области, водитель автобуса погиб, двое пассажиров пострадали, сообщило... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:14:00+03:00

2025-02-14T10:14:00+03:00

2025-02-14T10:19:00+03:00

происшествия

волховский район

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Автобус и лесовоз столкнулись в пятницу утром в Волховском районе Ленинградской области, водитель автобуса погиб, двое пассажиров пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Четырнадцатого февраля 2025 года на автодороге Паша - Кондега в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса, в результате которого водитель автобуса погиб, пострадали 2 пассажира", – говорится в сообщении. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как отмечается на странице администрации Пашского сельского поселения в соцсети "ВКонтакте" пострадавшие - две женщины в возрасте от 55 до 70 лет, им "требуется медицинская помощь, кровотечение лица". Прокуратура Ленобласти также сообщила об организации проверки.

https://ria.ru/20250210/primore-1998329270.html

волховский район

ленинградская область

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, волховский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)