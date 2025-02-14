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В Омске в ДТП с двумя автобусами пострадали несколько человек - РИА Новости, 14.02.2025
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08:21 14.02.2025
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В Омске в ДТП с двумя автобусами пострадали несколько человек
В Омске в ДТП с двумя автобусами пострадали несколько человек - РИА Новости, 14.02.2025
В Омске в ДТП с двумя автобусами пострадали несколько человек
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:21:00+03:00
2025-02-14T08:21:00+03:00
происшествия
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россия
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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. ДТП произошло ранним утром на Комсомольском мосту в центре Омска. В диспетчерскую АО "Пассажирсервис" сообщили об аварии между пассажирскими автобусами № 72 и № 78, а также тремя легковыми автомобилями. Выяснилось, что автобус №72 не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом №78. "При столкновении также пострадали три легковых автомобиля, следующие в попутном направлении. На место происшествия вызваны экстренные службы. На текущий момент за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса № 78 и один пассажир автобуса № 72", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Сумма ущерба, причиненного автобусам, выяснится во время проверки. Следователи проводят доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
В Омске в ДТП с двумя автобусами пострадали несколько человек

В Омске четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами и тремя автомобилями

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону.
ДТП произошло ранним утром на Комсомольском мосту в центре Омска. В диспетчерскую АО "Пассажирсервис" сообщили об аварии между пассажирскими автобусами № 72 и № 78, а также тремя легковыми автомобилями. Выяснилось, что автобус №72 не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом №78.
«
"При столкновении также пострадали три легковых автомобиля, следующие в попутном направлении. На место происшествия вызваны экстренные службы. На текущий момент за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса № 78 и один пассажир автобуса № 72", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Сумма ущерба, причиненного автобусам, выяснится во время проверки. Следователи проводят доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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