https://ria.ru/20250214/dtp-1999282836.html

В Омске в ДТП с двумя автобусами пострадали несколько человек

В Омске в ДТП с двумя автобусами пострадали несколько человек - РИА Новости, 14.02.2025

В Омске в ДТП с двумя автобусами пострадали несколько человек

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:21:00+03:00

2025-02-14T08:21:00+03:00

2025-02-14T08:21:00+03:00

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. ДТП произошло ранним утром на Комсомольском мосту в центре Омска. В диспетчерскую АО "Пассажирсервис" сообщили об аварии между пассажирскими автобусами № 72 и № 78, а также тремя легковыми автомобилями. Выяснилось, что автобус №72 не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом №78. "При столкновении также пострадали три легковых автомобиля, следующие в попутном направлении. На место происшествия вызваны экстренные службы. На текущий момент за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса № 78 и один пассажир автобуса № 72", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Сумма ущерба, причиненного автобусам, выяснится во время проверки. Следователи проводят доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20241119/dtp-1984704856.html

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, россия