https://ria.ru/20250214/draka-1999501650.html

Участников драки в "Кофемании" в Москве арестовали

Участников драки в "Кофемании" в Москве арестовали - РИА Новости, 14.02.2025

Участников драки в "Кофемании" в Москве арестовали

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 15 суток трех участников драки в "Кофемании" на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:30:00+03:00

2025-02-14T22:30:00+03:00

2025-02-14T23:35:00+03:00

происшествия

москва

кутузовский проспект

россия

дорогомиловский суд г. москвы

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 15 суток трех участников драки в "Кофемании" на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы."Столичный суд привлек к административной ответственности фигурантов по факту драки в ресторане "Кофемания" на Кутузовском проспекте. Постановлениями Дорогомиловского районного суда города Москвы Алиев Ислам Алиевич, Магомедов Гасан Гусейнович, Алиев Гаджимурад Мурадович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и каждому назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказано в публикации.Согласно протоколу, мужчины, находясь в ресторане, нарушали общественный порядок, выражали явное неуважение к обществу, которое сопровождалось нецензурной лексикой, размахиваниями руками, не реагируя при этом на жалобы окружающих.

https://ria.ru/20250214/konflikt-1999497666.html

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