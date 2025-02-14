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Участников драки в "Кофемании" в Москве арестовали
Участников драки в "Кофемании" в Москве арестовали - РИА Новости, 14.02.2025
Участников драки в "Кофемании" в Москве арестовали
Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 15 суток трех участников драки в "Кофемании" на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:30:00+03:00
2025-02-14T22:30:00+03:00
2025-02-14T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 15 суток трех участников драки в "Кофемании" на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы."Столичный суд привлек к административной ответственности фигурантов по факту драки в ресторане "Кофемания" на Кутузовском проспекте. Постановлениями Дорогомиловского районного суда города Москвы Алиев Ислам Алиевич, Магомедов Гасан Гусейнович, Алиев Гаджимурад Мурадович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и каждому назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказано в публикации.Согласно протоколу, мужчины, находясь в ресторане, нарушали общественный порядок, выражали явное неуважение к обществу, которое сопровождалось нецензурной лексикой, размахиваниями руками, не реагируя при этом на жалобы окружающих.
https://ria.ru/20250214/konflikt-1999497666.html
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происшествия, москва, кутузовский проспект, россия, дорогомиловский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект, Россия, Дорогомиловский суд г. Москвы
Участников драки в "Кофемании" в Москве арестовали
Участников драки в "Кофемании" на Кутузовском проспекте арестовали на 15 суток