Журналистам Associated Press ограничили доступ в Белый дом

Журналистам Associated Press ограничили доступ в Белый дом

14.02.2025

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американскому новостному агентству Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) ограничили доступ в Белый дом за отказ называть Мексиканский залив "Заливом Америки" в соответствии с недавним указом президента США Дональда Трампа, заявил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович. "Ассошиэйтед Пресс продолжает игнорировать законное изменение географического названия залива Америки. Это решение не только вызывает разногласия, но и раскрывает приверженность Ассошиэйтед Пресс дезинформации. Хотя их право на безответственную и нечестную информацию защищено Первой поправкой, она не гарантирует им привилегию беспрепятственного доступа к ограниченным пространствам, таким как Овальный кабинет и Air Force One", - заявил Будович в соцсети X. Он отметил, что журналисты агентства при этом сохранят доступ к остальным пространствам Белого дома. Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание the Hill. Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.

2025

