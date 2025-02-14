Журналистам Associated Press ограничили доступ в Белый дом
Замглавы Белого дома Будович: журналистам AP ограничили доступ в Белый дом
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американскому новостному агентству Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) ограничили доступ в Белый дом за отказ называть Мексиканский залив "Заливом Америки" в соответствии с недавним указом президента США Дональда Трампа, заявил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович.
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"Ассошиэйтед Пресс продолжает игнорировать законное изменение географического названия залива Америки. Это решение не только вызывает разногласия, но и раскрывает приверженность Ассошиэйтед Пресс дезинформации. Хотя их право на безответственную и нечестную информацию защищено Первой поправкой, она не гарантирует им привилегию беспрепятственного доступа к ограниченным пространствам, таким как Овальный кабинет и Air Force One", - заявил Будович в соцсети X.
Он отметил, что журналисты агентства при этом сохранят доступ к остальным пространствам Белого дома.
Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание the Hill.
Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.