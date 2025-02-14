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Диетолог назвала продукты, которые нужно ежедневно включать в рацион - РИА Новости, 14.02.2025
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03:24 14.02.2025 (обновлено: 05:24 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/dietolog-1999269486.html
Диетолог назвала продукты, которые нужно ежедневно включать в рацион
Диетолог назвала продукты, которые нужно ежедневно включать в рацион - РИА Новости, 14.02.2025
Диетолог назвала продукты, которые нужно ежедневно включать в рацион
Ежедневно в рацион питания необходимо включать не менее 400 граммов различных фруктов и овощей, а также добавлять различные орехи или ягоды, сообщила РИА... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:24:00+03:00
2025-02-14T05:24:00+03:00
общество
москва
антонина стародубова
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ежедневно в рацион питания необходимо включать не менее 400 граммов различных фруктов и овощей, а также добавлять различные орехи или ягоды, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Ежедневно с рационом питания рекомендуется употреблять не менее 400 граммов различных фруктов и овощей. В салат из свежих овощей можно добавить различные орехи или ягоды, например, клюкву, бруснику, морошку, в зимний период можно использовать замороженные ягоды", — рассказала Стародубова.Диетолог отметила, что свежие фрукты можно использовать в качестве полезной альтернативы десерту.
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общество, москва, антонина стародубова, здоровье - общество
Общество, Москва, Антонина Стародубова, Здоровье - Общество
Диетолог назвала продукты, которые нужно ежедневно включать в рацион

Диетолог Стародубова: ежедневно нужно есть не менее 400 граммов фруктов и овощей

© Fotolia / Aleksandar MijatovicПрилавок с фруктами на рынке
Прилавок с фруктами на рынке - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Fotolia / Aleksandar Mijatovic
Прилавок с фруктами на рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ежедневно в рацион питания необходимо включать не менее 400 граммов различных фруктов и овощей, а также добавлять различные орехи или ягоды, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Ежедневно с рационом питания рекомендуется употреблять не менее 400 граммов различных фруктов и овощей. В салат из свежих овощей можно добавить различные орехи или ягоды, например, клюкву, бруснику, морошку, в зимний период можно использовать замороженные ягоды", — рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что свежие фрукты можно использовать в качестве полезной альтернативы десерту.
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