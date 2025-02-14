https://ria.ru/20250214/dietolog-1999269486.html

Диетолог назвала продукты, которые нужно ежедневно включать в рацион

Диетолог назвала продукты, которые нужно ежедневно включать в рацион - РИА Новости, 14.02.2025

Диетолог назвала продукты, которые нужно ежедневно включать в рацион

Ежедневно в рацион питания необходимо включать не менее 400 граммов различных фруктов и овощей, а также добавлять различные орехи или ягоды, сообщила РИА... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:24:00+03:00

2025-02-14T03:24:00+03:00

2025-02-14T05:24:00+03:00

общество

москва

антонина стародубова

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101656/58/1016565841_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_8b798e07f45fa038df4cc8dea0276995.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ежедневно в рацион питания необходимо включать не менее 400 граммов различных фруктов и овощей, а также добавлять различные орехи или ягоды, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Ежедневно с рационом питания рекомендуется употреблять не менее 400 граммов различных фруктов и овощей. В салат из свежих овощей можно добавить различные орехи или ягоды, например, клюкву, бруснику, морошку, в зимний период можно использовать замороженные ягоды", — рассказала Стародубова.Диетолог отметила, что свежие фрукты можно использовать в качестве полезной альтернативы десерту.

https://ria.ru/20250116/sakhar-1993937463.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, антонина стародубова, здоровье - общество