https://ria.ru/20250214/deputat-1999411285.html
В ГД попросили проверить законность продажи роутеров с обходом блокировок
В ГД попросили проверить законность продажи роутеров с обходом блокировок - РИА Новости, 14.02.2025
В ГД попросили проверить законность продажи роутеров с обходом блокировок
Депутат ГД Антон Горелкин просит Роскомнадзор проверить законность продажи на маркетплейсах роутеров, которые помогают обходить блокировки в интернете. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:23:00+03:00
2025-02-14T15:23:00+03:00
2025-02-14T15:23:00+03:00
общество
технологии
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин просит Роскомнадзор проверить законность продажи на маркетплейсах роутеров, которые помогают обходить блокировки в интернете. "Как мне сообщают, на маркетплейсах начали предлагать устройства, которые пропускают интернет-трафик не через VPN, а особую P2P-сеть. Заявлен тот же принцип, что у торрентов: трафик шифруется и распределяется между тысячами пользователей. Правда, в этом случае ни о какой децентрализации речи не идет, ведь контролируется эта сеть одной американской компанией, которая и производит эти роутеры", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что возникает вопрос безопасности использования таких роутеров. "Тут может быть уже не банальная подмена DNS, а полный контроль над всем трафиком. Считаю, что с продажей этих роутеров нужно серьезно разбираться: насколько сами устройства отвечают техническим стандартам защиты информации, и нет ли здесь нарушения запрета на рекламу и популяризацию способов обхода блокировок? Направил соответствующие запросы в ФСТЭК и РКН", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240828/vgd-1969023213.html
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общество, технологии, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В ГД попросили проверить законность продажи роутеров с обходом блокировок
Горелкин попросил проверить законность продажи роутеров, обходящих блокировки