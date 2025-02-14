https://ria.ru/20250214/danija-1999427616.html

Дания передала Украине большую часть обещанных F-16

Дания передала Украине большую часть обещанных F-16 - РИА Новости, 14.02.2025

Дания передала Украине большую часть обещанных F-16

Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16, оставшиеся должны поступить в ближайшее время, утверждает министр обороны Украины Рустем... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16, оставшиеся должны поступить в ближайшее время, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров. "Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Умерова в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В декабре Владимир Зеленский сообщал, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1989934748.html

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в мире, украина, россия, дания, рустем умеров, владимир зеленский, сергей лавров, нато, f-16