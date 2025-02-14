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Дания передала Украине большую часть обещанных F-16 - РИА Новости, 14.02.2025
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16:15 14.02.2025 (обновлено: 16:46 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/danija-1999427616.html
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16 - РИА Новости, 14.02.2025
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16, оставшиеся должны поступить в ближайшее время, утверждает министр обороны Украины Рустем... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:15:00+03:00
2025-02-14T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16, оставшиеся должны поступить в ближайшее время, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров. "Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Умерова в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В декабре Владимир Зеленский сообщал, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, россия, дания, рустем умеров, владимир зеленский, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Дания, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16

Умеров: Дания передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16, оставшиеся должны поступить в ближайшее время, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Умерова в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В декабре Владимир Зеленский сообщал, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
"Это станет сигналом". Когда Киев бросит в бой западные истребители
19 декабря 2024, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияДанияРустем УмеровВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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