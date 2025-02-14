https://ria.ru/20250214/bybit-1999428146.html

Житель Смоленска потерял 33,5 миллиона рублей на криптобирже Bybit

Житель Смоленска потерял 33,5 миллиона рублей на криптобирже Bybit - РИА Новости, 14.02.2025

Житель Смоленска потерял 33,5 миллиона рублей на криптобирже Bybit

Житель Смоленска обратился в полицию после того, как лишился 33,5 миллионов рублей на криптобирже Bybit, предположительно, из-за искусственно созданной... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:15:00+03:00

2025-02-14T16:15:00+03:00

2025-02-14T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Житель Смоленска обратился в полицию после того, как лишился 33,5 миллионов рублей на криптобирже Bybit, предположительно, из-за искусственно созданной волатильности на площадке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во вторник в полицию в Москве обратился житель Смоленска, который рассказал, что около года торговал криптой на Bybit. В апреле прошлого года на площадке отмечалась высокая волатильность, мужчина предпринял меры, чтобы избежать убытков, однако это не ему не помогло. "По мнению заявителя, ценовые движения были искусственно созданы площадкой. Из-за чего по итогу он потерял 33,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, со слов заявителя, он неоднократно обращался к представителям площадки, но ответов не получил. Биржа также не компенсировала ему убытки. Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ. На сайте Bybit в разделе "уведомления о рисках" по-русски обозначены только заголовки (условия предоставления услуг; политика конфиденциальности; заявление о раскрытии рисков). По-английски же предупреждается, что стоимость цифровых активов может меняться не в пользу их обладателя и при некоторых обстоятельствах - и вовсе обнулиться. Также отмечается, что трансакции могут быть необратимыми, а потери из-за мошеннических или случайных трансакций – не подлежащими возмещению.

https://ria.ru/20250210/kazan-1998467086.html

https://ria.ru/20250202/mayning-1996852579.html

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смоленск, москва, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), криптовалюта