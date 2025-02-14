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Житель Смоленска потерял 33,5 миллиона рублей на криптобирже Bybit - РИА Новости, 14.02.2025
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16:15 14.02.2025 (обновлено: 16:24 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/bybit-1999428146.html
Житель Смоленска потерял 33,5 миллиона рублей на криптобирже Bybit
Житель Смоленска потерял 33,5 миллиона рублей на криптобирже Bybit - РИА Новости, 14.02.2025
Житель Смоленска потерял 33,5 миллиона рублей на криптобирже Bybit
Житель Смоленска обратился в полицию после того, как лишился 33,5 миллионов рублей на криптобирже Bybit, предположительно, из-за искусственно созданной... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:15:00+03:00
2025-02-14T16:24:00+03:00
смоленск
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происшествия
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криптовалюта
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Житель Смоленска обратился в полицию после того, как лишился 33,5 миллионов рублей на криптобирже Bybit, предположительно, из-за искусственно созданной волатильности на площадке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во вторник в полицию в Москве обратился житель Смоленска, который рассказал, что около года торговал криптой на Bybit. В апреле прошлого года на площадке отмечалась высокая волатильность, мужчина предпринял меры, чтобы избежать убытков, однако это не ему не помогло. "По мнению заявителя, ценовые движения были искусственно созданы площадкой. Из-за чего по итогу он потерял 33,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, со слов заявителя, он неоднократно обращался к представителям площадки, но ответов не получил. Биржа также не компенсировала ему убытки. Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ. На сайте Bybit в разделе "уведомления о рисках" по-русски обозначены только заголовки (условия предоставления услуг; политика конфиденциальности; заявление о раскрытии рисков). По-английски же предупреждается, что стоимость цифровых активов может меняться не в пользу их обладателя и при некоторых обстоятельствах - и вовсе обнулиться. Также отмечается, что трансакции могут быть необратимыми, а потери из-за мошеннических или случайных трансакций – не подлежащими возмещению.
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смоленск, москва, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), криптовалюта
Смоленск, Москва, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Криптовалюта
Житель Смоленска потерял 33,5 миллиона рублей на криптобирже Bybit

Житель Смоленска обратился в полицию, потеряв 33,5 миллиона рублей на Bybit

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Житель Смоленска обратился в полицию после того, как лишился 33,5 миллионов рублей на криптобирже Bybit, предположительно, из-за искусственно созданной волатильности на площадке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, во вторник в полицию в Москве обратился житель Смоленска, который рассказал, что около года торговал криптой на Bybit. В апреле прошлого года на площадке отмечалась высокая волатильность, мужчина предпринял меры, чтобы избежать убытков, однако это не ему не помогло.
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"По мнению заявителя, ценовые движения были искусственно созданы площадкой. Из-за чего по итогу он потерял 33,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, со слов заявителя, он неоднократно обращался к представителям площадки, но ответов не получил. Биржа также не компенсировала ему убытки.
Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.
На сайте Bybit в разделе "уведомления о рисках" по-русски обозначены только заголовки (условия предоставления услуг; политика конфиденциальности; заявление о раскрытии рисков). По-английски же предупреждается, что стоимость цифровых активов может меняться не в пользу их обладателя и при некоторых обстоятельствах - и вовсе обнулиться. Также отмечается, что трансакции могут быть необратимыми, а потери из-за мошеннических или случайных трансакций – не подлежащими возмещению.
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