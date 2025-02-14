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Аналитик оценил позицию Трампа по БРИКС - РИА Новости, 14.02.2025
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16:09 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/briks-1999424685.html
Аналитик оценил позицию Трампа по БРИКС
Аналитик оценил позицию Трампа по БРИКС - РИА Новости, 14.02.2025
Аналитик оценил позицию Трампа по БРИКС
Позиция президента США Дональда Трампа по отношению к объединению БРИКС говорит о том, что это объединение достигло влиятельного положения на международной... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:09:00+03:00
2025-02-14T16:09:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
брикс
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ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по отношению к объединению БРИКС говорит о том, что это объединение достигло влиятельного положения на международной арене, противостояние Вашингтона объединению приведет к тому, что большее число стран захотят стать членами БРИКС, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару. "Радикальная позиция, занимаемся Трампом против БРИКС, говорит о том, что БРИКС смогло достичь важного и влиятельного положения в международной системе... Трамп знает, что сотрудничество с этими странами (членами БРИКС - ред.) будет в интересах США, а противостояние США (объединению БРИКС - ред.) станет причиной увеличения количества членов БРИКС", - сказал Модаббер. По словам эксперта, президент США использует двухэтапную стратегию "сначала нападение, затем переговоры": угрожая, Трамп расчищает для себя поле, чтобы в будущем сотрудничать с БРИКС. Модаббер подчеркнул, что продолжение следования Трампом риторике, направленной против БРИКС, будет противоречить национальным интересам США и политике свободной экономики этой страны. В связи с этим, отметил он, Трампу следует двигаться к снижению напряженности в отношениях с БРИКС и сотрудничеству с этим объединением, и Трамп будет двигаться в этом направлении, уверен эксперт, поскольку у БРИКС крепкая экономика. Модаббер утверждает, что БРИКС, будучи в 2024-м году под руководством России, получило новое рождение, поскольку количество стран, выразивших желание стать членами объединения, увеличилось. При этом, продолжает он, БРИКС не следует политике противостояния США или Европе. "Стратегия БРИКС - свободная, справедливая, не монополярная экономика "на равных", приводящая к победе все страны (члены объединения - ред.)", - сказал эксперт. Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.
https://ria.ru/20241203/briks-1987194629.html
https://ria.ru/20241202/tramp-1986865077.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, брикс
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, БРИКС
Аналитик оценил позицию Трампа по БРИКС

Аналитик Модаббер: позиция Трампа говорит о влиятельном положении БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика БРИКС. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по отношению к объединению БРИКС говорит о том, что это объединение достигло влиятельного положения на международной арене, противостояние Вашингтона объединению приведет к тому, что большее число стран захотят стать членами БРИКС, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
WSJ рассказал о последствиях угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
3 декабря 2024, 20:56
"Радикальная позиция, занимаемся Трампом против БРИКС, говорит о том, что БРИКС смогло достичь важного и влиятельного положения в международной системе... Трамп знает, что сотрудничество с этими странами (членами БРИКС - ред.) будет в интересах США, а противостояние США (объединению БРИКС - ред.) станет причиной увеличения количества членов БРИКС", - сказал Модаббер.
По словам эксперта, президент США использует двухэтапную стратегию "сначала нападение, затем переговоры": угрожая, Трамп расчищает для себя поле, чтобы в будущем сотрудничать с БРИКС. Модаббер подчеркнул, что продолжение следования Трампом риторике, направленной против БРИКС, будет противоречить национальным интересам США и политике свободной экономики этой страны. В связи с этим, отметил он, Трампу следует двигаться к снижению напряженности в отношениях с БРИКС и сотрудничеству с этим объединением, и Трамп будет двигаться в этом направлении, уверен эксперт, поскольку у БРИКС крепкая экономика.
Модаббер утверждает, что БРИКС, будучи в 2024-м году под руководством России, получило новое рождение, поскольку количество стран, выразивших желание стать членами объединения, увеличилось. При этом, продолжает он, БРИКС не следует политике противостояния США или Европе. "Стратегия БРИКС - свободная, справедливая, не монополярная экономика "на равных", приводящая к победе все страны (члены объединения - ред.)", - сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией
2 декабря 2024, 14:17
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампБРИКС
 
 
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