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В Курской области возбудили дело после удара БПЛА по комбайну - РИА Новости, 14.02.2025
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14:49 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/bpla-1999399337.html
В Курской области возбудили дело после удара БПЛА по комбайну
В Курской области возбудили дело после удара БПЛА по комбайну - РИА Новости, 14.02.2025
В Курской области возбудили дело после удара БПЛА по комбайну
Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по комбайну в Курской области, в котором находился мирный житель, сообщается РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:49:00+03:00
2025-02-14T14:49:00+03:00
происшествия
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по комбайну в Курской области, в котором находился мирный житель, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 13 февраля в населенном пункте Ольговка Курской области боевики ВФУ, используя беспилотник, сбросили взрывное устройство на комбайн, в котором находился мирный житель. В результате он пострадал. Отмечается, что правоохранители установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.
https://ria.ru/20241114/bespilotnik-1983713505.html
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области возбудили дело после удара БПЛА по комбайну

СК завел дело после атаки украинского БПЛА по комбайну в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по комбайну в Курской области, в котором находился мирный житель, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 13 февраля в населенном пункте Ольговка Курской области боевики ВФУ, используя беспилотник, сбросили взрывное устройство на комбайн, в котором находился мирный житель. В результате он пострадал.
Отмечается, что правоохранители установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотника в Курской области
14 ноября 2024, 12:51
 
ПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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