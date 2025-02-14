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В Курской области возбудили дело после удара БПЛА по комбайну
В Курской области возбудили дело после удара БПЛА по комбайну - РИА Новости, 14.02.2025
В Курской области возбудили дело после удара БПЛА по комбайну
Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по комбайну в Курской области, в котором находился мирный житель, сообщается РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:49:00+03:00
2025-02-14T14:49:00+03:00
2025-02-14T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по комбайну в Курской области, в котором находился мирный житель, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 13 февраля в населенном пункте Ольговка Курской области боевики ВФУ, используя беспилотник, сбросили взрывное устройство на комбайн, в котором находился мирный житель. В результате он пострадал. Отмечается, что правоохранители установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области возбудили дело после удара БПЛА по комбайну
СК завел дело после атаки украинского БПЛА по комбайну в Курской области