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Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 14.02.2025 (обновлено: 18:13 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/bolton-1999333870.html
Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом
Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом - РИА Новости, 14.02.2025
Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом
На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной", — считает он. РИА Новости, 14.02.2025
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специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
россия
джон болтон
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл США, написал в соцсети X бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя разговор российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом. "На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной", — считает он. Болтон добавил, что президент России ждал переговоров, потому что верил, что сможет многое от Трампа получить. По его мнению, Путин был абсолютно прав. Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении взаимных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999298221.html
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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия, джон болтон, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Джон Болтон, Украина, НАТО
Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом

Экс-советник главы США Болтон: Путин одержал крупную победу над США и Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл США, написал в соцсети X бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя разговор российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной", — считает он.
Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа
Вчера, 09:49
Болтон добавил, что президент России ждал переговоров, потому что верил, что сможет многое от Трампа получить. По его мнению, Путин был абсолютно прав.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней.

Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении взаимных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине
Вчера, 08:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ПутинДональд ТрампРоссияДжон БолтонУкраинаНАТО
 
 
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