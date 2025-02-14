https://ria.ru/20250214/bolton-1999333870.html

Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом

Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом - РИА Новости, 14.02.2025

Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом

На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной", — считает он. РИА Новости, 14.02.2025

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл США, написал в соцсети X бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя разговор российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом. "На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной", — считает он. Болтон добавил, что президент России ждал переговоров, потому что верил, что сможет многое от Трампа получить. По его мнению, Путин был абсолютно прав. Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении взаимных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999298221.html

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