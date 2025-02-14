Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом
Экс-советник главы США Болтон: Путин одержал крупную победу над США и Украиной
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл США, написал в соцсети X бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя разговор российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом.
"На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной", — считает он.
"На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной", — считает он.
Болтон добавил, что президент России ждал переговоров, потому что верил, что сможет многое от Трампа получить. По его мнению, Путин был абсолютно прав.
Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении взаимных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении взаимных контактов, в том числе об организации личной встречи.