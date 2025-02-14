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Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 14.02.2025
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10:27 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/bolshinstvo-1999311817.html
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 14.02.2025
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
Большинство россиян (78,3%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, 75,5% опрошенных граждан одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:27:00+03:00
2025-02-14T10:27:00+03:00
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россия
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вциом
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Большинство россиян (78,3%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, 75,5% опрошенных граждан одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,3% граждан России, не доверяют 16,6% респондентов. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 59,9% россиян, недоверие выразили 20,1%. Из результатов опроса ВЦИОМ также следует, что работу Путина одобряют 75,5% граждан РФ, не одобряют 14,9%. Деятельность главы кабмина положительно оценили 50,8% респондентов, а отрицательно - 11%. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% граждан РФ назвали "Единую Россию", 10,6% - ЛДПР, 10,2% - КПРФ, 6,2% - "Новые люди", 3,8% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В свою очередь 10,2% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 3 по 9 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

ВЦИОМ: большинство россиян доверяют Путину, 75,5% одобряют его работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Большинство россиян (78,3%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, 75,5% опрошенных граждан одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,3% граждан России, не доверяют 16,6% респондентов. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 59,9% россиян, недоверие выразили 20,1%.
Из результатов опроса ВЦИОМ также следует, что работу Путина одобряют 75,5% граждан РФ, не одобряют 14,9%. Деятельность главы кабмина положительно оценили 50,8% респондентов, а отрицательно - 11%.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% граждан РФ назвали "Единую Россию", 10,6% - ЛДПР, 10,2% - КПРФ, 6,2% - "Новые люди", 3,8% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В свою очередь 10,2% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 3 по 9 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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