https://ria.ru/20250214/bolshinstvo-1999311817.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 14.02.2025

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян (78,3%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, 75,5% опрошенных граждан одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:27:00+03:00

2025-02-14T10:27:00+03:00

2025-02-14T10:27:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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вциом

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Большинство россиян (78,3%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, 75,5% опрошенных граждан одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,3% граждан России, не доверяют 16,6% респондентов. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 59,9% россиян, недоверие выразили 20,1%. Из результатов опроса ВЦИОМ также следует, что работу Путина одобряют 75,5% граждан РФ, не одобряют 14,9%. Деятельность главы кабмина положительно оценили 50,8% респондентов, а отрицательно - 11%. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% граждан РФ назвали "Единую Россию", 10,6% - ЛДПР, 10,2% - КПРФ, 6,2% - "Новые люди", 3,8% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В свою очередь 10,2% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 3 по 9 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20241122/putin-1985140381.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия