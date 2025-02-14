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Выставочный комплекс российско-китайской дружбы откроется в Благовещенске - РИА Новости, 14.02.2025
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09:50 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/blagoveschensk-1999298355.html
Выставочный комплекс российско-китайской дружбы откроется в Благовещенске
Выставочный комплекс российско-китайской дружбы откроется в Благовещенске - РИА Новости, 14.02.2025
Выставочный комплекс российско-китайской дружбы откроется в Благовещенске
Выставочный комплекс российско-китайской дружбы, как часть проекта городского центра "Трибуна Холл" в Благовещенске, откроется до конца 2025 года, сообщил... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:50:00+03:00
2025-02-14T09:50:00+03:00
коммерческая недвижимость
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
сбер
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев – РИА Новости. Выставочный комплекс российско-китайской дружбы, как часть проекта городского центра "Трибуна Холл" в Благовещенске, откроется до конца 2025 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. "До конца года планируем запустить большую часть проектов городского центра "Трибуна Холл". Откроем выставочный комплекс "Российско-китайской дружбы". Здание полностью готово. Скоро специалисты начнут монтаж экспозиций, в том числе и интерактивных, в которые планируется внедрить современные технологии, разработанные специалистами Сбера", - написал Орлов в Telegram-канале. Частью городского центра также станут "Амурские сезоны" — это круглогодичная ярмарка с комплексом одноэтажных павильонов, оформленных в русском стиле с использованием натуральных материалов. Концепцию для нее создала студия Arcode. Центром комплекса станет открытая площадь, где будут проводить различные мероприятия. Первых посетителей ярмарка рассчитывает принять в этом году, уточнили в Центре развития территорий. "Чуть позже, в 2026 году, планируем открыть и интерактивный дино-парк. Большой развлекательный комплекс в центре Благовещенска нужен давно. Нет никаких сомнений, что "Трибуна Холл" быстро станет популярен у горожан и будет привлекать тысячи туристов", - добавил Орлов.
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коммерческая недвижимость, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), сбер
Коммерческая недвижимость, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Сбер
Выставочный комплекс российско-китайской дружбы откроется в Благовещенске

Орлов: выставочный комплекс российско-китайской дружбы откроется до конца года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев – РИА Новости. Выставочный комплекс российско-китайской дружбы, как часть проекта городского центра "Трибуна Холл" в Благовещенске, откроется до конца 2025 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"До конца года планируем запустить большую часть проектов городского центра "Трибуна Холл". Откроем выставочный комплекс "Российско-китайской дружбы". Здание полностью готово. Скоро специалисты начнут монтаж экспозиций, в том числе и интерактивных, в которые планируется внедрить современные технологии, разработанные специалистами Сбера", - написал Орлов в Telegram-канале.
Частью городского центра также станут "Амурские сезоны" — это круглогодичная ярмарка с комплексом одноэтажных павильонов, оформленных в русском стиле с использованием натуральных материалов. Концепцию для нее создала студия Arcode. Центром комплекса станет открытая площадь, где будут проводить различные мероприятия. Первых посетителей ярмарка рассчитывает принять в этом году, уточнили в Центре развития территорий.
"Чуть позже, в 2026 году, планируем открыть и интерактивный дино-парк. Большой развлекательный комплекс в центре Благовещенска нужен давно. Нет никаких сомнений, что "Трибуна Холл" быстро станет популярен у горожан и будет привлекать тысячи туристов", - добавил Орлов.
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Коммерческая недвижимостьБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Сбер
 
 
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