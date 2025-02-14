Выставочный комплекс российско-китайской дружбы откроется в Благовещенске
Орлов: выставочный комплекс российско-китайской дружбы откроется до конца года
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев – РИА Новости. Выставочный комплекс российско-китайской дружбы, как часть проекта городского центра "Трибуна Холл" в Благовещенске, откроется до конца 2025 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"До конца года планируем запустить большую часть проектов городского центра "Трибуна Холл". Откроем выставочный комплекс "Российско-китайской дружбы". Здание полностью готово. Скоро специалисты начнут монтаж экспозиций, в том числе и интерактивных, в которые планируется внедрить современные технологии, разработанные специалистами Сбера", - написал Орлов в Telegram-канале.
Частью городского центра также станут "Амурские сезоны" — это круглогодичная ярмарка с комплексом одноэтажных павильонов, оформленных в русском стиле с использованием натуральных материалов. Концепцию для нее создала студия Arcode. Центром комплекса станет открытая площадь, где будут проводить различные мероприятия. Первых посетителей ярмарка рассчитывает принять в этом году, уточнили в Центре развития территорий.
"Чуть позже, в 2026 году, планируем открыть и интерактивный дино-парк. Большой развлекательный комплекс в центре Благовещенска нужен давно. Нет никаких сомнений, что "Трибуна Холл" быстро станет популярен у горожан и будет привлекать тысячи туристов", - добавил Орлов.
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4 сентября 2024, 05:17