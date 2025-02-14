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Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы - РИА Новости, 14.02.2025
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Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы
Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы - РИА Новости, 14.02.2025
Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:12:00+03:00
2025-02-14T09:12:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед из-за перепадов температуры воздуха стал рыхлым и хрупким, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть. Только за январь на водоемах спасли восемь человек, поэтому еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что на Москве-реке в районе Карамышевской набережной и в Серебряном Бору толщина льда составляет от 3 до 7 сантиметров, в заливах и поймах – от 4 до 17 сантиметров, в остальных местах река свободна ото льда, на Химкинском водохранилище – примерно 19 сантиметров, на внутренних водоемах – от 10 до 24 сантиметров, на прудах в ТиНАО – до 15 сантиметров. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы

Бирюков: спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на причал "Киевский" в Москве
Вид на причал Киевский в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на причал "Киевский" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед из-за перепадов температуры воздуха стал рыхлым и хрупким, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть. Только за январь на водоемах спасли восемь человек, поэтому еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что на Москве-реке в районе Карамышевской набережной и в Серебряном Бору толщина льда составляет от 3 до 7 сантиметров, в заливах и поймах – от 4 до 17 сантиметров, в остальных местах река свободна ото льда, на Химкинском водохранилище – примерно 19 сантиметров, на внутренних водоемах – от 10 до 24 сантиметров, на прудах в ТиНАО – до 15 сантиметров.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
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