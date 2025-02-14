https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999380881.html

В Воронежской области сбили беспилотник

В Воронежской области сбили беспилотник - РИА Новости, 14.02.2025

В Воронежской области сбили беспилотник

Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:01:00+03:00

2025-02-14T14:01:00+03:00

2025-02-14T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 10.29 мск. Действие сигнала сохраняется. "Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал Гусев в Telegram-канале. Губернатор напомнил, что нельзя распространять в интернете фото и видео с места произошедшего, особенно если в материале есть привязка к местности.

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969766844.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)