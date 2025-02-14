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В Воронежской области сбили беспилотник - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999380881.html
В Воронежской области сбили беспилотник
В Воронежской области сбили беспилотник - РИА Новости, 14.02.2025
В Воронежской области сбили беспилотник
Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:01:00+03:00
2025-02-14T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 10.29 мск. Действие сигнала сохраняется. "Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал Гусев в Telegram-канале. Губернатор напомнил, что нельзя распространять в интернете фото и видео с места произошедшего, особенно если в материале есть привязка к местности.
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969766844.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области сбили беспилотник

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении беспилотника в Воронежской области

© Фото : Национальный антитеррористический комитетУкраинский ударный БПЛА
Украинский ударный БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Украинский ударный БПЛА. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 10.29 мск. Действие сигнала сохраняется.
"Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что нельзя распространять в интернете фото и видео с места произошедшего, особенно если в материале есть привязка к местности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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