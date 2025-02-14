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В Тамбовской области украинский БПЛА упал на лед водоема и взорвался - РИА Новости, 14.02.2025
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09:38 14.02.2025 (обновлено: 10:37 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999294388.html
В Тамбовской области украинский БПЛА упал на лед водоема и взорвался
В Тамбовской области украинский БПЛА упал на лед водоема и взорвался - РИА Новости, 14.02.2025
В Тамбовской области украинский БПЛА упал на лед водоема и взорвался
Украинский беспилотник упал на лед водоёма в селе Петровском Тамбовской области и взорвался, пострадавших и повреждений нет, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:38:00+03:00
2025-02-14T10:37:00+03:00
происшествия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник упал на лед водоёма в селе Петровском Тамбовской области и взорвался, пострадавших и повреждений нет, сообщили в правительстве региона. "14 февраля в полночь в селе Петровском Петровского муниципального округа Тамбовской области на лёд водоёма упал украинский БПЛА. В результате падения дрон взорвался. Пострадавших и повреждений нет", — говорится в Telegram-канале правительства Тамбовской области. Отмечается, что на месте работают правоохранительные органы.
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происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
В Тамбовской области украинский БПЛА упал на лед водоема и взорвался

В Тамбовской области украинский БПЛА упал на лед и взорвался, пострадавших нет

© Фото : Сельские зори / Светлана Куприкова Украинский беспилотник упал на лед водоема в селе Петровском Тамбовской области
 Украинский беспилотник упал на лед водоема в селе Петровском Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Сельские зори / Светлана Куприкова
Украинский беспилотник упал на лед водоема в селе Петровском Тамбовской области
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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник упал на лед водоёма в селе Петровском Тамбовской области и взорвался, пострадавших и повреждений нет, сообщили в правительстве региона.
"14 февраля в полночь в селе Петровском Петровского муниципального округа Тамбовской области на лёд водоёма упал украинский БПЛА. В результате падения дрон взорвался. Пострадавших и повреждений нет", — говорится в Telegram-канале правительства Тамбовской области.
Отмечается, что на месте работают правоохранительные органы.
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