В Англии художник расклеил по району бананы, спародировав инсталляцию
Художник расклеил бананы со скотчем на юге Англии, спародировав инсталляцию
© Фото : ImproИнсталляция художника Impro
© Фото : Impro
Инсталляция художника Impro
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Английский художник под псевдонимом Impro расклеил по небольшому поселению в южной Англии пластиковые бананы, закрепив их скотчем, спародировав таким образом известную инсталляцию, ушедшую в 2024 году с молотка за миллионы долларов, сообщает местная газета Reading Chronicle.
Банан, приклеенный скотчем к стене, – это арт-объект под названием "Комедиант", который 21 ноября 2024 года был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Его создатель, итальянский художник Маурицио Каттелан, заявил, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства". Как пишет газета New York Times, банан купили за 35 центов в палатке в Нью-Йорке у 74-летнего торговца по имени Шах Алам. Инсталляцию приобрел и спустя неделю после покупки съел китайский криптомиллионер и основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан.
"Загадочный художник (поселения - ред.) Соннинг вернулся с очередными странными инсталляциями. На этот раз изобретательный шутник приклеил скотчем пластиковые бананы на стены зданий", - пишет издание.
В комментарии газете Impro утверждает, что, несмотря на свой минималистичный вид, его работы так же стоят миллионы долларов. По его словам, покупки даже одного такого банана будет достаточно, чтобы жители Соннинга поставили местной церкви новую крышу. Художник добавил, что его усилия не стоят благодарности.
Как пишет Reading Chronicle, это не первая шутка художника. Impro часто размещает свои инсталляции на местном мосту через Темзу. Благодаря ему на мосту уже побывали банкомат, телефон, почтовый ящик, дверь и писсуар.
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