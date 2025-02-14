Рейтинг@Mail.ru
В Англии художник расклеил по району бананы, спародировав инсталляцию - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/banany-1999340961.html
В Англии художник расклеил по району бананы, спародировав инсталляцию
В Англии художник расклеил по району бананы, спародировав инсталляцию - РИА Новости, 14.02.2025
В Англии художник расклеил по району бананы, спародировав инсталляцию
Английский художник под псевдонимом Impro расклеил по небольшому поселению в южной Англии пластиковые бананы, закрепив их скотчем, спародировав таким образом... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:56:00+03:00
2025-02-14T11:56:00+03:00
технологии
англия
нью-йорк (город)
sotheby's
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999338010_0:0:1535:863_1920x0_80_0_0_9bce1d3b2f88371d68a2210b940720d4.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Английский художник под псевдонимом Impro расклеил по небольшому поселению в южной Англии пластиковые бананы, закрепив их скотчем, спародировав таким образом известную инсталляцию, ушедшую в 2024 году с молотка за миллионы долларов, сообщает местная газета Reading Chronicle. Банан, приклеенный скотчем к стене, – это арт-объект под названием "Комедиант", который 21 ноября 2024 года был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Его создатель, итальянский художник Маурицио Каттелан, заявил, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства". Как пишет газета New York Times, банан купили за 35 центов в палатке в Нью-Йорке у 74-летнего торговца по имени Шах Алам. Инсталляцию приобрел и спустя неделю после покупки съел китайский криптомиллионер и основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан. "Загадочный художник (поселения - ред.) Соннинг вернулся с очередными странными инсталляциями. На этот раз изобретательный шутник приклеил скотчем пластиковые бананы на стены зданий", - пишет издание. В комментарии газете Impro утверждает, что, несмотря на свой минималистичный вид, его работы так же стоят миллионы долларов. По его словам, покупки даже одного такого банана будет достаточно, чтобы жители Соннинга поставили местной церкви новую крышу. Художник добавил, что его усилия не стоят благодарности. Как пишет Reading Chronicle, это не первая шутка художника. Impro часто размещает свои инсталляции на местном мосту через Темзу. Благодаря ему на мосту уже побывали банкомат, телефон, почтовый ящик, дверь и писсуар.
https://ria.ru/20240708/burjatija-1958276325.html
англия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999338010_21:0:1172:863_1920x0_80_0_0_488cadfc1e7dda5e87cb85bd60fca0c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, англия, нью-йорк (город), sotheby's
Технологии, Англия, Нью-Йорк (город), Sotheby's
В Англии художник расклеил по району бананы, спародировав инсталляцию

Художник расклеил бананы со скотчем на юге Англии, спародировав инсталляцию

© Фото : ImproИнсталляция художника Impro
Инсталляция художника Impro - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Impro
Инсталляция художника Impro
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Английский художник под псевдонимом Impro расклеил по небольшому поселению в южной Англии пластиковые бананы, закрепив их скотчем, спародировав таким образом известную инсталляцию, ушедшую в 2024 году с молотка за миллионы долларов, сообщает местная газета Reading Chronicle.
Банан, приклеенный скотчем к стене, – это арт-объект под названием "Комедиант", который 21 ноября 2024 года был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Его создатель, итальянский художник Маурицио Каттелан, заявил, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства". Как пишет газета New York Times, банан купили за 35 центов в палатке в Нью-Йорке у 74-летнего торговца по имени Шах Алам. Инсталляцию приобрел и спустя неделю после покупки съел китайский криптомиллионер и основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан.
"Загадочный художник (поселения - ред.) Соннинг вернулся с очередными странными инсталляциями. На этот раз изобретательный шутник приклеил скотчем пластиковые бананы на стены зданий", - пишет издание.
В комментарии газете Impro утверждает, что, несмотря на свой минималистичный вид, его работы так же стоят миллионы долларов. По его словам, покупки даже одного такого банана будет достаточно, чтобы жители Соннинга поставили местной церкви новую крышу. Художник добавил, что его усилия не стоят благодарности.
Как пишет Reading Chronicle, это не первая шутка художника. Impro часто размещает свои инсталляции на местном мосту через Темзу. Благодаря ему на мосту уже побывали банкомат, телефон, почтовый ящик, дверь и писсуар.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В Бурятии задержали мужчину, надкусывавшего бананы в супермаркете
8 июля 2024, 16:20
 
ТехнологииАнглияНью-Йорк (город)Sotheby's
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала