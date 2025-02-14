Рейтинг@Mail.ru
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/balitskij-1999429156.html
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.02.2025
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС может быть запущена, как только противник будет отодвинут на расстояние, исключающее РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:19:00+03:00
2025-02-14T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
евгений балицкий
мария захарова
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_477:572:3101:2048_1920x0_80_0_0_9715068170c8313a8a876faa55cadf71.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС может быть запущена, как только противник будет отодвинут на расстояние, исключающее артиллерийские обстрелы территории станции. "Как только мы отгоним противника на достаточное расстояние, чтобы ствольной артиллерией не подвергалась обстрелам, станция будет запущена", - сказал Балицкий в эфире телеканала НТВ. По его словам, Запорожская АЭС находится в режиме "холодной остановки", реакторы заглушены, при этом она готова к запуску. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db769e925f9d2da521dbee39d1ed7d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, мария захарова, запорожская аэс, магатэ, нтв (телеканал)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Евгений Балицкий, Мария Захарова, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, НТВ (телеканал)
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС

Балицкий: Запорожская АЭС будет запущена, когда ВСУ отодвинут на расстояние

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС может быть запущена, как только противник будет отодвинут на расстояние, исключающее артиллерийские обстрелы территории станции.
"Как только мы отгоним противника на достаточное расстояние, чтобы ствольной артиллерией не подвергалась обстрелам, станция будет запущена", - сказал Балицкий в эфире телеканала НТВ.
По его словам, Запорожская АЭС находится в режиме "холодной остановки", реакторы заглушены, при этом она готова к запуску.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
12 февраля, 23:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияУкраинаЕвгений БалицкийМария ЗахароваЗапорожская АЭСМАГАТЭНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала