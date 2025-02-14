https://ria.ru/20250214/balitskij-1999429156.html
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.02.2025
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС может быть запущена, как только противник будет отодвинут на расстояние, исключающее РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:19:00+03:00
2025-02-14T16:19:00+03:00
2025-02-14T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС может быть запущена, как только противник будет отодвинут на расстояние, исключающее артиллерийские обстрелы территории станции. "Как только мы отгоним противника на достаточное расстояние, чтобы ствольной артиллерией не подвергалась обстрелам, станция будет запущена", - сказал Балицкий в эфире телеканала НТВ. По его словам, Запорожская АЭС находится в режиме "холодной остановки", реакторы заглушены, при этом она готова к запуску. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
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Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС
Балицкий: Запорожская АЭС будет запущена, когда ВСУ отодвинут на расстояние