https://ria.ru/20250214/balitskij-1999429156.html

Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС

Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.02.2025

Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС может быть запущена, как только противник будет отодвинут на расстояние, исключающее РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:19:00+03:00

2025-02-14T16:19:00+03:00

2025-02-14T16:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

украина

евгений балицкий

мария захарова

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_477:572:3101:2048_1920x0_80_0_0_9715068170c8313a8a876faa55cadf71.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС может быть запущена, как только противник будет отодвинут на расстояние, исключающее артиллерийские обстрелы территории станции. "Как только мы отгоним противника на достаточное расстояние, чтобы ствольной артиллерией не подвергалась обстрелам, станция будет запущена", - сказал Балицкий в эфире телеканала НТВ. По его словам, Запорожская АЭС находится в режиме "холодной остановки", реакторы заглушены, при этом она готова к запуску. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.

https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, мария захарова, запорожская аэс, магатэ, нтв (телеканал)