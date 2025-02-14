В России опустели склады с популярными машинами, пишут СМИ
"Прайм": в России почти иссякли запасы популярных недорогих иномарок
Автомобиль Renault Logan. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, пишет "Прайм".
В статье отмечается, эти машины не производятся с 2022 года, а дилеры продавали лишь остатки со складов.
По мнению автоэксперта Егора Васильева ситуация нормальная. Он добавил, что претензий к качеству китайских автомобилей также все меньше, так как китайцы адаптируют свой товар к российским реалиям.
"Уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанёс ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", — отметил Васильев.
На этой неделе бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что ушедшие из России автомобильные бренды в конечном счете вернутся. По мнению эксперта, если компании будут отсутствовать на рынке слишком долго, они могут уступить позиции конкурентам. При этом Андрессон не смог назвать сроки возвращения автобрендов.
В статье отмечается, эти машины не производятся с 2022 года, а дилеры продавали лишь остатки со складов.
По мнению автоэксперта Егора Васильева ситуация нормальная. Он добавил, что претензий к качеству китайских автомобилей также все меньше, так как китайцы адаптируют свой товар к российским реалиям.
"Уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанёс ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", — отметил Васильев.
На этой неделе бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что ушедшие из России автомобильные бренды в конечном счете вернутся. По мнению эксперта, если компании будут отсутствовать на рынке слишком долго, они могут уступить позиции конкурентам. При этом Андрессон не смог назвать сроки возвращения автобрендов.
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