https://ria.ru/20250214/avto-1999325741.html

В России опустели склады с популярными машинами, пишут СМИ

В России опустели склады с популярными машинами, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025

В России опустели склады с популярными машинами, пишут СМИ

В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, пишет "Прайм". В статье отмечается, РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:04:00+03:00

2025-02-14T11:04:00+03:00

2025-02-14T11:04:00+03:00

экономика

россия

авто

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, пишет "Прайм". В статье отмечается, эти машины не производятся с 2022 года, а дилеры продавали лишь остатки со складов.По мнению автоэксперта Егора Васильева ситуация нормальная. Он добавил, что претензий к качеству китайских автомобилей также все меньше, так как китайцы адаптируют свой товар к российским реалиям. "Уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанёс ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", — отметил Васильев. На этой неделе бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что ушедшие из России автомобильные бренды в конечном счете вернутся. По мнению эксперта, если компании будут отсутствовать на рынке слишком долго, они могут уступить позиции конкурентам. При этом Андрессон не смог назвать сроки возвращения автобрендов.

https://ria.ru/20250205/avto-1997435034.html

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экономика, россия, авто