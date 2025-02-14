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В России опустели склады с популярными машинами, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
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11:04 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/avto-1999325741.html
В России опустели склады с популярными машинами, пишут СМИ
В России опустели склады с популярными машинами, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
В России опустели склады с популярными машинами, пишут СМИ
В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, пишет "Прайм". В статье отмечается, РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:04:00+03:00
2025-02-14T11:04:00+03:00
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, пишет "Прайм". В статье отмечается, эти машины не производятся с 2022 года, а дилеры продавали лишь остатки со складов.По мнению автоэксперта Егора Васильева ситуация нормальная. Он добавил, что претензий к качеству китайских автомобилей также все меньше, так как китайцы адаптируют свой товар к российским реалиям. "Уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанёс ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", — отметил Васильев. На этой неделе бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что ушедшие из России автомобильные бренды в конечном счете вернутся. По мнению эксперта, если компании будут отсутствовать на рынке слишком долго, они могут уступить позиции конкурентам. При этом Андрессон не смог назвать сроки возвращения автобрендов.
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экономика, россия, авто
Экономика, Россия, Авто
В России опустели склады с популярными машинами, пишут СМИ

"Прайм": в России почти иссякли запасы популярных недорогих иномарок

© Фото : RenaultАвтомобиль Renault Logan
Автомобиль Renault Logan - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Renault
Автомобиль Renault Logan. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, пишет "Прайм".

В статье отмечается, эти машины не производятся с 2022 года, а дилеры продавали лишь остатки со складов.

По мнению автоэксперта Егора Васильева ситуация нормальная. Он добавил, что претензий к качеству китайских автомобилей также все меньше, так как китайцы адаптируют свой товар к российским реалиям.

"Уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанёс ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", — отметил Васильев.

На этой неделе бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что ушедшие из России автомобильные бренды в конечном счете вернутся. По мнению эксперта, если компании будут отсутствовать на рынке слишком долго, они могут уступить позиции конкурентам. При этом Андрессон не смог назвать сроки возвращения автобрендов.
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