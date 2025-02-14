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В Архангельской области у лесовоза отлетело колесо и попало в ребенка - РИА Новости, 14.02.2025
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16:59 14.02.2025 (обновлено: 17:20 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/arkhangelsk-1999446437.html
В Архангельской области у лесовоза отлетело колесо и попало в ребенка
В Архангельской области у лесовоза отлетело колесо и попало в ребенка - РИА Новости, 14.02.2025
В Архангельской области у лесовоза отлетело колесо и попало в ребенка
Два колеса отлетели на ходу у лесовоза в посёлке Березник в Архангельской области, одно из них отрикошетило от другого автомобиля и попало в 11-летнего... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:59:00+03:00
2025-02-14T17:20:00+03:00
происшествия
авто
архангельская область
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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Два колеса отлетели на ходу у лесовоза в посёлке Березник в Архангельской области, одно из них отрикошетило от другого автомобиля и попало в 11-летнего мальчика, стоявшего на тротуаре, который получил тяжелые травмы, сообщили в Госавтоинспекции по региону. По предварительной информации, в пятницу днем в поселке Березник Виноградовского муниципального округа у лесовоза отлетели на ходу два колеса, одно из которых, столкнувшись с проезжающим мимо автомобилем, отрикошетило и попало в стоящего на тротуаре у проезжей части ребенка. "Пострадал 11-летний мальчик. Ребенок с тяжелыми травмами санавиацией доставлен в Архангельск", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, архангельская область
Происшествия, Авто, Архангельская область
В Архангельской области у лесовоза отлетело колесо и попало в ребенка

В Архангельской области у лесовоза отлетели два колеса, мальчик получил травмы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Два колеса отлетели на ходу у лесовоза в посёлке Березник в Архангельской области, одно из них отрикошетило от другого автомобиля и попало в 11-летнего мальчика, стоявшего на тротуаре, который получил тяжелые травмы, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
По предварительной информации, в пятницу днем в поселке Березник Виноградовского муниципального округа у лесовоза отлетели на ходу два колеса, одно из которых, столкнувшись с проезжающим мимо автомобилем, отрикошетило и попало в стоящего на тротуаре у проезжей части ребенка.
"Пострадал 11-летний мальчик. Ребенок с тяжелыми травмами санавиацией доставлен в Архангельск", - говорится в сообщении.
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