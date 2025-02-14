https://ria.ru/20250214/arkhangelsk-1999446437.html

В Архангельской области у лесовоза отлетело колесо и попало в ребенка

В Архангельской области у лесовоза отлетело колесо и попало в ребенка - РИА Новости, 14.02.2025

В Архангельской области у лесовоза отлетело колесо и попало в ребенка

Два колеса отлетели на ходу у лесовоза в посёлке Березник в Архангельской области, одно из них отрикошетило от другого автомобиля и попало в 11-летнего... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:59:00+03:00

2025-02-14T16:59:00+03:00

2025-02-14T17:20:00+03:00

происшествия

авто

архангельская область

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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Два колеса отлетели на ходу у лесовоза в посёлке Березник в Архангельской области, одно из них отрикошетило от другого автомобиля и попало в 11-летнего мальчика, стоявшего на тротуаре, который получил тяжелые травмы, сообщили в Госавтоинспекции по региону. По предварительной информации, в пятницу днем в поселке Березник Виноградовского муниципального округа у лесовоза отлетели на ходу два колеса, одно из которых, столкнувшись с проезжающим мимо автомобилем, отрикошетило и попало в стоящего на тротуаре у проезжей части ребенка. "Пострадал 11-летний мальчик. Ребенок с тяжелыми травмами санавиацией доставлен в Архангельск", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html

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происшествия, авто, архангельская область