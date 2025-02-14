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У берегов Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2025
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У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2025
У берегов Аляски произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Аляски, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Аляски, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки зафиксированы в 23.59 четверга по времени UTC (2.59 мск) примерно в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок на острове Кадьяк. Очаг залегал на глубине примерно 9,1 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Об угрозе цунами не сообщается.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, аляска, сша
В мире, Аляска, США
У берегов Аляски произошло землетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Аляски, сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 23.59 четверга по времени UTC (2.59 мск) примерно в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок на острове Кадьяк. Очаг залегал на глубине примерно 9,1 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Об угрозе цунами не сообщается.
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