https://ria.ru/20250214/aljaska-1999291207.html

У берегов Аляски произошло землетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2025

У берегов Аляски произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Аляски, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:23:00+03:00

2025-02-14T09:23:00+03:00

2025-02-14T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Аляски, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки зафиксированы в 23.59 четверга по времени UTC (2.59 мск) примерно в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок на острове Кадьяк. Очаг залегал на глубине примерно 9,1 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Об угрозе цунами не сообщается.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аляска, сша