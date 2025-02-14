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Дочь-бунтарка и соседство с Трампом: как сейчас живут Агутин и Варум - РИА Новости, 14.02.2025
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Шоубиз
 
16:53 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/agutin-1999442442.html
Дочь-бунтарка и соседство с Трампом: как сейчас живут Агутин и Варум
Дочь-бунтарка и соседство с Трампом: как сейчас живут Агутин и Варум - РИА Новости, 14.02.2025
Дочь-бунтарка и соседство с Трампом: как сейчас живут Агутин и Варум
Недвижимость во Флориде, дочь-рокерша в Майами и американские гастроли. Что на самом деле происходит с одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса -... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:53:00+03:00
2025-02-14T16:53:00+03:00
шоубиз
майами
анжелика варум (мария варум)
леонид агутин
россия
лондон
"голос"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Недвижимость во Флориде, дочь-рокерша в Майами и американские гастроли. Что на самом деле происходит с одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса - Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум?Босоногий мальчик и девушка, которая поет про джазИх называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, но прежде всего они — музыканты, чьи песни знает наизусть вся страна.Анжелика Варум, которую на самом деле зовут Мария, родилась 26 мая 1969 года во Львове. Певица начала покорять музыкальный олимп в 1991 году. Дочь композитора Юрия Варум не стала прятаться за спиной знаменитого отца — она создала собственный, неповторимый стиль. За 30 лет карьеры певица выпустила 14 альбомов, а ее песни "Городок", "Зимняя вишня" и "Осенний джаз" до сих пор крутят на радио.Леонид Агутин, московский парень 1968 года рождения, покорил публику своим особенным тембром и узнаваемыми вокальными приемами. Он не просто исполнитель — Агутин сам пишет песни. "Хоп хэй лала лей", "Аэропорты" с Пресняковым, "На сиреневой луне" — эти хиты невозможно спутать ни с чем. В последние годы артист открылся публике с новой стороны как наставник шоу "Голос", где его музыкальное чутье помогло раскрыться многим молодым талантам.Но настоящая магия началась, когда эти два артиста объединились. Их дуэты "Королева", "Все я твоих руках", "Половина сердца", "Я буду всегда с тобой", "Две дороги, два пути" знают все.Служебный роман и изменыКто бы мог подумать, что знакомство за кулисами Лужников в середине 90-х приведет к одному из самых крепких браков российского шоу-бизнеса?"Рассказывать длинную романтическую историю о любви женатому мужчине неприлично, если это история не про жену", — так Агутин комментировал начало их отношений. И правда: оба были в браке, когда между ними пробежала та самая искра.В 1997 году дружба переросла в нечто большее. Полгода они скрывали роман, потом стали жить вместе. В феврале 1999-го родилась дочь Лиза, и только после этого, в июле 2000-го, пара официально расписалась.Но и у этой идеальной пары случались кризисы. В 2011 году на фестивале "Новая волна" в Юрмале Агутин, изрядно подвыпив, поцеловал незнакомку. Кто-то заснял этот момент, и фото попали к Варум. Три дня семья была на грани развода, но в итоге Анжелика нашла силы простить мужа.В 2018 году новая волна слухов накрыла пару: поклонники заподозрили связь Агутина с его подопечной из шоу "Голос" Элиной Чагой. Поводом стала фотография, где наставник, по мнению фанатов, слишком близко наклонился к ученице. Варум отреагировала печальным стихотворением в соцсетях, что только подогрело интерес публики. Впрочем, Элина сама опровергла все домыслы.Сейчас Варум философски относится к слухам об изменах. По ее словам, отношения со временем меняются, и главное — уметь сохранять любовь и уважение.Лондонская затворница: старшая дочь Агутина ПолинаПолина Агутина, дочь музыканта от гражданского брака с балериной Марией Воробьевой, построила жизнь в Лондоне. В 1994 году Агутин встретил Воробьеву, 12 марта 1996 года у них родилась дочка. Союз продлился недолго — уже в 1997 году пара рассталась, а Мария с маленькой Полиной уехала в Италию, где вышла замуж за бизнесмена. После этого семья переехала во Францию, а затем окончательно обосновалась в Великобритании.Сейчас Полина, по словам отца, ведет замкнутый образ жизни. "Полька старшая, она в Лондоне, сидит безвылазно в четырех стенах уже полтора года", — делится Агутин.Несмотря на девятилетние отношения с партнером, старшая дочь музыканта не торопится делать отца дедушкой. Более того, общение с родителем становится все реже: "Мы стали реже созваниваться, потому что ей, в общем-то, нечего мне рассказать", — признается артист.Младшая дочь Лиза борется за место под солнцем американского шоу-бизнесаДочь Агутина и Анжелики Варум, 26-летняя Елизавета, выбрала для себя солнечный Майами и музыкальную карьеру. История ее жизни в США началась еще в детстве, когда воспитание девочки взяли на себя дедушка и бабушка. Родители были слишком заняты гастролями и карьерой, чтобы уделять дочери достаточно внимания.Сейчас Елизавета пытается покорить американскую музыкальную сцену: поет в рок-группе и сочиняет песни, которые, по признанию отца, "совершенно клевые, профессиональные". Впрочем, масштаб ее успеха пока не соответствует амбициям. "Мы сказали: ты либо продолжай учиться, либо иди работать", — рассказывает Агутин о разговоре с дочерью. У Елизаветы есть бойфренд-музыкант, который год назад приезжал знакомиться с родителями в Россию. Однако переезжать на родину девушки пара, похоже, не планирует.В день рождения дочери Агутин опубликовал трогательное поздравление: "Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю". При этом в его словах "Будет сложно, но интересно!" читается отцовское беспокойство о музыкальном будущем дочери.Примечательно, что обе дочери известного музыканта предпочли жизнь за границей: одна растворилась в туманном Лондоне, другая пытается поймать свою американскую мечту в Майами. А 56-летний Агутин, мечтающий о внуках, продолжает надеяться на частые встречи с дочерьми, которые, кажется, все крепче пускают корни вдали от родительского дома.Скандал с СВО и ШаманомВ феврале 2022 года супруги оказались в числе артистов, публично высказавшихся о начале СВО. Агутин, подчеркнув свой патриотизм и опыт службы в армии, призвал к переговорам: "Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами, в том числе".Анжелика Варум опубликовала пост на двух языках — русском и украинском, призывая лидеров стран "незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников!". После этого певица приняла решение прекратить вести социальные сети.Вскоре пара уехала в Израиль, а Агутин организовал концертный тур по США. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности. Но настоящий скандал разразился после их возвращения в Россию — в сети появились слухи о якобы участии артистов в сборах для ВСУ. Агутину пришлось публично опровергать эту информацию.Не обошлось и без медийных конфликтов. В 2022 году СМИ сообщили, что Агутин отказался выступать на одной сцене с певцом Шаманом на "Песне года". Леониду пришлось объясняться: он находился в больнице из-за операции по удалению тромба. Более того, артист напомнил, что знаком с Ярославом Дроновым (Shaman) еще по шоу "Голос" и всегда высоко оценивал его талант.Интересно, что несмотря на все слухи и обвинения, пара продолжает выступать в России.Недвижимость Агутина и ВарумУ звездной пары, по данным СМИ, впечатляющий список недвижимости. Журналисты регулярно "находят" у артистов новые квартиры и дома, хотя сами Агутин и Варум предпочитают не комментировать эти публикации.По данным различных изданий, у семьи есть недвижимость:А вот что точно есть у семьи - это виноградники в Темрюкском районе на юге России, владелицей которых является Анжелика Варум. Похоже, певица решила не ограничиваться одной творческой деятельностью и освоила новое для себя дело.Что касается российской недвижимости пары — этот вопрос остается открытым.
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майами, анжелика варум (мария варум), леонид агутин, россия, лондон, "голос"
Шоубиз, Майами, Анжелика Варум (Мария Варум), Леонид Агутин, Россия, Лондон, "Голос"

Дочь-бунтарка и соседство с Трампом: как сейчас живут Агутин и Варум

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПевец Леонид Агутин и певица Анжелика Варум
Певец Леонид Агутин и певица Анжелика Варум - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Недвижимость во Флориде, дочь-рокерша в Майами и американские гастроли. Что на самом деле происходит с одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса - Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум?

Босоногий мальчик и девушка, которая поет про джаз

Их называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, но прежде всего они — музыканты, чьи песни знает наизусть вся страна.
Анжелика Варум, которую на самом деле зовут Мария, родилась 26 мая 1969 года во Львове. Певица начала покорять музыкальный олимп в 1991 году. Дочь композитора Юрия Варум не стала прятаться за спиной знаменитого отца — она создала собственный, неповторимый стиль. За 30 лет карьеры певица выпустила 14 альбомов, а ее песни "Городок", "Зимняя вишня" и "Осенний джаз" до сих пор крутят на радио.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Анжелика Варум на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Певица Анжелика Варум на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Анжелика Варум на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Леонид Агутин, московский парень 1968 года рождения, покорил публику своим особенным тембром и узнаваемыми вокальными приемами. Он не просто исполнитель — Агутин сам пишет песни. "Хоп хэй лала лей", "Аэропорты" с Пресняковым, "На сиреневой луне" — эти хиты невозможно спутать ни с чем. В последние годы артист открылся публике с новой стороны как наставник шоу "Голос", где его музыкальное чутье помогло раскрыться многим молодым талантам.
Но настоящая магия началась, когда эти два артиста объединились. Их дуэты "Королева", "Все я твоих руках", "Половина сердца", "Я буду всегда с тобой", "Две дороги, два пути" знают все.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкЗавершился фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Завершился фестиваль искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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Завершился фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

Служебный роман и измены

Кто бы мог подумать, что знакомство за кулисами Лужников в середине 90-х приведет к одному из самых крепких браков российского шоу-бизнеса?
"Рассказывать длинную романтическую историю о любви женатому мужчине неприлично, если это история не про жену", — так Агутин комментировал начало их отношений. И правда: оба были в браке, когда между ними пробежала та самая искра.
В 1997 году дружба переросла в нечто большее. Полгода они скрывали роман, потом стали жить вместе. В феврале 1999-го родилась дочь Лиза, и только после этого, в июле 2000-го, пара официально расписалась.
© РИА Новостипевица Анжелика Варум
певица Анжелика Варум - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости
певица Анжелика Варум
Но и у этой идеальной пары случались кризисы. В 2011 году на фестивале "Новая волна" в Юрмале Агутин, изрядно подвыпив, поцеловал незнакомку. Кто-то заснял этот момент, и фото попали к Варум. Три дня семья была на грани развода, но в итоге Анжелика нашла силы простить мужа.
В 2018 году новая волна слухов накрыла пару: поклонники заподозрили связь Агутина с его подопечной из шоу "Голос" Элиной Чагой. Поводом стала фотография, где наставник, по мнению фанатов, слишком близко наклонился к ученице. Варум отреагировала печальным стихотворением в соцсетях, что только подогрело интерес публики. Впрочем, Элина сама опровергла все домыслы.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛеонид Агутин, Анжелика Варум
Леонид Агутин, Анжелика Варум - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Леонид Агутин, Анжелика Варум
Сейчас Варум философски относится к слухам об изменах. По ее словам, отношения со временем меняются, и главное — уметь сохранять любовь и уважение.

Лондонская затворница: старшая дочь Агутина Полина

Полина Агутина, дочь музыканта от гражданского брака с балериной Марией Воробьевой, построила жизнь в Лондоне. В 1994 году Агутин встретил Воробьеву, 12 марта 1996 года у них родилась дочка. Союз продлился недолго — уже в 1997 году пара рассталась, а Мария с маленькой Полиной уехала в Италию, где вышла замуж за бизнесмена. После этого семья переехала во Францию, а затем окончательно обосновалась в Великобритании.
Сейчас Полина, по словам отца, ведет замкнутый образ жизни. "Полька старшая, она в Лондоне, сидит безвылазно в четырех стенах уже полтора года", — делится Агутин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛеонид Агутин
Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Леонид Агутин
Несмотря на девятилетние отношения с партнером, старшая дочь музыканта не торопится делать отца дедушкой. Более того, общение с родителем становится все реже: "Мы стали реже созваниваться, потому что ей, в общем-то, нечего мне рассказать", — признается артист.
Младшая дочь Лиза борется за место под солнцем американского шоу-бизнеса
Дочь Агутина и Анжелики Варум, 26-летняя Елизавета, выбрала для себя солнечный Майами и музыкальную карьеру. История ее жизни в США началась еще в детстве, когда воспитание девочки взяли на себя дедушка и бабушка. Родители были слишком заняты гастролями и карьерой, чтобы уделять дочери достаточно внимания.
Сейчас Елизавета пытается покорить американскую музыкальную сцену: поет в рок-группе и сочиняет песни, которые, по признанию отца, "совершенно клевые, профессиональные". Впрочем, масштаб ее успеха пока не соответствует амбициям. "Мы сказали: ты либо продолжай учиться, либо иди работать", — рассказывает Агутин о разговоре с дочерью. У Елизаветы есть бойфренд-музыкант, который год назад приезжал знакомиться с родителями в Россию. Однако переезжать на родину девушки пара, похоже, не планирует.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Российская Национальная музыкальная премия "Виктория"
В день рождения дочери Агутин опубликовал трогательное поздравление: "Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю". При этом в его словах "Будет сложно, но интересно!" читается отцовское беспокойство о музыкальном будущем дочери.
Примечательно, что обе дочери известного музыканта предпочли жизнь за границей: одна растворилась в туманном Лондоне, другая пытается поймать свою американскую мечту в Майами. А 56-летний Агутин, мечтающий о внуках, продолжает надеяться на частые встречи с дочерьми, которые, кажется, все крепче пускают корни вдали от родительского дома.

Скандал с СВО и Шаманом

В феврале 2022 года супруги оказались в числе артистов, публично высказавшихся о начале СВО. Агутин, подчеркнув свой патриотизм и опыт службы в армии, призвал к переговорам: "Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами, в том числе".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛеонид Агутин
Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Леонид Агутин
Анжелика Варум опубликовала пост на двух языках — русском и украинском, призывая лидеров стран "незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников!". После этого певица приняла решение прекратить вести социальные сети.
Вскоре пара уехала в Израиль, а Агутин организовал концертный тур по США. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности. Но настоящий скандал разразился после их возвращения в Россию — в сети появились слухи о якобы участии артистов в сборах для ВСУ. Агутину пришлось публично опровергать эту информацию.
Не обошлось и без медийных конфликтов. В 2022 году СМИ сообщили, что Агутин отказался выступать на одной сцене с певцом Шаманом на "Песне года". Леониду пришлось объясняться: он находился в больнице из-за операции по удалению тромба. Более того, артист напомнил, что знаком с Ярославом Дроновым (Shaman) еще по шоу "Голос" и всегда высоко оценивал его талант.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников/Владимир ТрефиловЛеонид Агутин и SHAMAN
Леонид Агутин и SHAMAN - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников/Владимир Трефилов
Леонид Агутин и SHAMAN
Интересно, что несмотря на все слухи и обвинения, пара продолжает выступать в России.

Недвижимость Агутина и Варум

У звездной пары, по данным СМИ, впечатляющий список недвижимости. Журналисты регулярно "находят" у артистов новые квартиры и дома, хотя сами Агутин и Варум предпочитают не комментировать эти публикации.
По данным различных изданий, у семьи есть недвижимость:
  • Во Флориде — таунхаус в престижном районе Авентура, пригороде Майами. Именно там, кстати, живет их дочь Лиза, которая, как пишут СМИ, тоже обзавелась собственной квартирой не без помощи отца.
  • Журналисты также сообщали об апартаментах пары в элитном комплексе The Pinnacle Condominium Association на первой береговой линии. По их информации, площадь этой недвижимости составляет 170 квадратных метров, а стоимость может превышать 600 миллионов рублей.
  • В 2023 году в прессе появились сообщения о том, что артисты якобы приобрели жилье в Помпано-Бич на берегу Атлантического океана и апартаменты в Trump Towers, принадлежащему Дональду Трампу. Впрочем, эта информация официального подтверждения не получила.
  • Интересная история произошла с квартирой в Лос-Анджелесе. СМИ писали о шикарных апартаментах площадью 300 квадратных метров стоимостью около 200 миллионов рублей. Однако Агутин назвал эту информацию фейком, правда, не уточнив, что именно не соответствует действительности.
А вот что точно есть у семьи - это виноградники в Темрюкском районе на юге России, владелицей которых является Анжелика Варум. Похоже, певица решила не ограничиваться одной творческой деятельностью и освоила новое для себя дело.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт «Песня года» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
Концерт «Песня года» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Концерт «Песня года» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
Что касается российской недвижимости пары — этот вопрос остается открытым.
 
ШоубизМайамиАнжелика Варум (Мария Варум)Леонид АгутинРоссияЛондон"Голос"
 
 
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