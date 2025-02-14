https://ria.ru/20250214/aeroport-1999402959.html
Аэропорт в Перми заработал после выезда самолета за пределы взлетной полосы
Аэропорт в Перми заработал после выезда самолета за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 14.02.2025
Аэропорт в Перми заработал после выезда самолета за пределы взлетной полосы
Пермский аэропорт "Большое Савино", временно закрытый из-за того, что самолёт госавиации выкатился за пределы ВПП, заработал в штатном режиме, сообщает... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:00:00+03:00
2025-02-14T15:00:00+03:00
2025-02-14T15:03:00+03:00
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УФА, 14 фев - РИА Новости. Пермский аэропорт "Большое Савино", временно закрытый из-за того, что самолёт госавиации выкатился за пределы ВПП, заработал в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что с 12.30 мск аэропорт "Большое Савино" был временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов после того, как самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы."Аэропорт Пермь (Большое Савино) работает в штатном режиме",- сообщила пресс-служба авиаузла.
https://ria.ru/20250213/aeroport-1999234114.html
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происшествия, пермь
Аэропорт в Перми заработал после выезда самолета за пределы взлетной полосы
Аэропорт в Перми заработал штатно после того, как самолет выкатился за ВПП