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Абхазские школьники смогут участвовать во всероссийских олимпиадах - РИА Новости, 14.02.2025
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20:21 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/abkhaziya-1999490599.html
Абхазские школьники смогут участвовать во всероссийских олимпиадах
Абхазские школьники смогут участвовать во всероссийских олимпиадах - РИА Новости, 14.02.2025
Абхазские школьники смогут участвовать во всероссийских олимпиадах
Прорабатывается возможность участия абхазских школьников во всероссийских олимпиадах, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:21:00+03:00
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россия
общество
абхазия
сергей кравцов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прорабатывается возможность участия абхазских школьников во всероссийских олимпиадах, сообщили в Минпросвещения РФ. Уточняется, что глава министерства Сергей Кравцов провел двустороннюю встречу с министром просвещения Республики Абхазия Иналом Габлией. "Прорабатывается расширение возможности участия абхазских школьников во всероссийских и совместных конкурсах и олимпиадах", - говорится в сообщении. Кроме того, в министерстве рассказали, что в феврале Россия предоставила для сельских школ Абхазии 20 новых школьных автобусов. "Принято решение об оказании помощи на оснащение школ страны. Это начало большой совместной работы. И мы будем оказывать поддержку системе образования страны – проводить повышение квалификации учителей. Мы также заинтересованы в обмене опытом", – сказал глава Минпросвещения РФ.
https://ria.ru/20250209/avtobusy-1998292549.html
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россия, общество, абхазия, сергей кравцов
Россия, Общество, Абхазия, Сергей Кравцов
Абхазские школьники смогут участвовать во всероссийских олимпиадах

Минпросвещения проработает возможность участия абхазских школьников в олимпиадах

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Администрация президента Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прорабатывается возможность участия абхазских школьников во всероссийских олимпиадах, сообщили в Минпросвещения РФ.
Уточняется, что глава министерства Сергей Кравцов провел двустороннюю встречу с министром просвещения Республики Абхазия Иналом Габлией.
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"Прорабатывается расширение возможности участия абхазских школьников во всероссийских и совместных конкурсах и олимпиадах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в министерстве рассказали, что в феврале Россия предоставила для сельских школ Абхазии 20 новых школьных автобусов.
"Принято решение об оказании помощи на оснащение школ страны. Это начало большой совместной работы. И мы будем оказывать поддержку системе образования страны – проводить повышение квалификации учителей. Мы также заинтересованы в обмене опытом", – сказал глава Минпросвещения РФ.
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