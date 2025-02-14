https://ria.ru/20250214/abkhaziya-1999490599.html

Абхазские школьники смогут участвовать во всероссийских олимпиадах

Абхазские школьники смогут участвовать во всероссийских олимпиадах - РИА Новости, 14.02.2025

Абхазские школьники смогут участвовать во всероссийских олимпиадах

Прорабатывается возможность участия абхазских школьников во всероссийских олимпиадах, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 14.02.2025

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2025-02-14T20:21:00+03:00

россия

общество

абхазия

сергей кравцов

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прорабатывается возможность участия абхазских школьников во всероссийских олимпиадах, сообщили в Минпросвещения РФ. Уточняется, что глава министерства Сергей Кравцов провел двустороннюю встречу с министром просвещения Республики Абхазия Иналом Габлией. "Прорабатывается расширение возможности участия абхазских школьников во всероссийских и совместных конкурсах и олимпиадах", - говорится в сообщении. Кроме того, в министерстве рассказали, что в феврале Россия предоставила для сельских школ Абхазии 20 новых школьных автобусов. "Принято решение об оказании помощи на оснащение школ страны. Это начало большой совместной работы. И мы будем оказывать поддержку системе образования страны – проводить повышение квалификации учителей. Мы также заинтересованы в обмене опытом", – сказал глава Минпросвещения РФ.

https://ria.ru/20250209/avtobusy-1998292549.html

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россия, общество, абхазия, сергей кравцов