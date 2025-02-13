https://ria.ru/20250213/zubarev-1999047669.html

Юрий Зубарев: девушка в кокошнике – символ подлинности российского золота

Юрий Зубарев: девушка в кокошнике – символ подлинности российского золота - РИА Новости, 13.02.2025

Юрий Зубарев: девушка в кокошнике – символ подлинности российского золота

Чтобы доказать искренность чувств, мужчина дарит избраннице золотое кольцо, а подлинность драгоценного металла уже более трех веков проверяет и подтверждает... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:00:00+03:00

2025-02-13T12:00:00+03:00

2025-02-13T12:24:00+03:00

интервью

интервью - авторы

россия

федеральная пробирная палата

юрий зубарев

ювелирные украшения

золото

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999069401_0:78:1847:1117_1920x0_80_0_0_643a0fcd6fe0e5d6b1024dc5d54c22af.jpg

Чтобы доказать искренность чувств, мужчина дарит избраннице золотое кольцо, а подлинность драгоценного металла уже более трех веков проверяет и подтверждает своим клеймом Российская Пробирная палата. Как распознать настоящие золото и бриллианты, сколько фальшивого золота на рынке, почему не все бриллианты можно считать драгоценными камнями, как проверить старинные украшения и стоит ли приобретать ювелирные изделия на маркетплейсах, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубарев. Беседовала Мила Кузьмич.– У меня есть бабушкино кольцо без клейма, я могу прийти к вам и проверить его? Вы спросите, где я его взяла?– Да, конечно, проверим, потребуется только предъявить паспорт. Украшение может быть привезено из-за границы, кем-то подарено. Сейчас разрешено сдавать на клеймение до трех изделий разово. Но если кто-то принесет целую партию, то мы, конечно, спросим. И эти изделия не будут заклеймены.– А если это скупщики или ломбард?– Клиентами Пробирной палаты являются и ломбарды, которые принимают изделия от населения. У ломбардов уникальный статус: они подназорны ЦБ, поскольку зарабатывают на процентах от выдачи займов. При этом в залог они могут принимать любое движимое имущество, но в 99% случаев отдают предпочтение ювелирке. Поэтому в дополнение к процентам за кредиты они хотят заработать еще и на этом. Часть изделий, которые они приносят, имеет фальшивое клеймо. Не секрет, что ломбарды иногда используются для легализации. В этом случае фальшивое клеймо в соответствии с законодательством затирается, и изделия можно реализовать только в качестве лома. Поставить новое клеймо и выпустить изделие в оборот? Но тогда, фактически, это будет легализация изделия сомнительного происхождения. Это было бы несправедливо по отношению к добросовестным производителям. А мы за то, чтобы люди отдавали предпочтение легальному рынку. Поэтому, если у нас от ломбарда появляются подобные предметы, их можно отдать только на аффинаж.– Часто ли подделывают ваши клейма?– Несколько тысяч в год. Если сравнивать с 30 миллионами легальных изделий, которые произведены в год, – это немного. Но если смотреть на то, что приносят нам ломбарды, там эта доля существенная. Недавно был период, когда в одном из регионов доля изделий с фальшивыми клеймами или без клейм достигала 20%.– Вы возглавляете Пробирную палату уже почти пять лет. Что считаете своим главным достижением?– У нас два приоритета. Прежде всего, это защита интересов граждан при покупке ювелирных изделий, инвестиционных драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечение наиболее полного контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней от месторождения до сережки в магазине. Это становится возможным с созданием государственной информационной системы ГИИС ДМДК. За пять лет мы перешли к системе, при которой абсолютно все ювелирные изделия имеют индивидуальную маркировку в виде штрих-кода.– В чем ее польза для покупателей?– Пожалуй, главное, что произошло с появлением системы – серая зона рынка разделилась на белую и черную. Теперь любому понятно, что если магазин и изделие зарегистрированы в системе, то это белый рынок, и можно покупать. Сейчас все это можно проверить через мобильное приложение или на нашем сайте, и быть уверенным и в содержании драгметаллов, и в качестве драгоценных камней в изделии, что очень важно. С другой стороны – если продавца и ювелирного изделия нет в ГИИС ДМДК – то это однозначно черный рынок со всеми вытекающими рисками. При таком подходе потребитель точно знает, какую покупку он совершает: в белой или черной зоне. Поэтому мы предложили дополнить правила торговли пунктом о том, что магазины обязаны распечатывать информационную памятку с сайта Федеральной пробирной палаты и размещать ее на витрине таким образом, чтобы покупатель просто не мог ее не заметить. Памятка рассказывает о том, как можно проверить магазин и изделие.– Но для бизнеса в системе тоже есть плюсы?– Для легальных участников рынка они очевидны. Покупатель видит, где белая и где черная зоны рынка, и подавляющее большинство потребителей склоняется к тому, чтобы приобретать ювелирные изделия без нарушения закона. Соответственно, денежный поток направляется в белый сектор, а размер черного уменьшается. Мы уже видим увеличение доли легальных производителей в розничном обороте. Кроме того, поскольку в штрих-коде на изделии зашифровано значительно больше информации, чем содержалось раньше в знаках пробирного клейма, это позволило упростить его состав, сделать клеймо более компактным, а экспертизу ювелирных изделий – более точной. Уже сейчас мы предлагаем отказаться от обязательного шифра именника, который производитель обязан ежегодно получить в палате и наносить на изделие самостоятельно. Предлагается перейти к добровольному порядку проставления именника, а именник преобразовать в личное клеймо мастера, как это и было в прошлом. То есть на изделие может быть нанесена фамилия производителя, условно "Фаберже", вместо произвольного сочетания букв. Это важно для тех, кто заботится о своем имени, о своей деловой репутации.Также мы предлагаем в ближайшей перспективе освободить участников рынка от административной ответственности за невнесение в систему тех данных, которые могут быть взяты из других государственных информационных систем, например, из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росреестра, реестра лицензий и так далее. Сейчас на это отвлекаются ресурсы бизнеса.Есть еще одна идея на перспективу – применение искусственного интеллекта для распознавания фальшивых и подлинных клейм. С 1 сентября скупки получили такое же право, как у ломбардов – продавать бывшие в употреблении ювелирные изделия в розницу без обязательного направления на аффинаж. И для ломбардов, и для скупок важно не ошибиться в определении подлинности пробирного клейма при приемке изделия. Искусственный интеллект здесь поможет. Изделия с фальшивым клеймом или золотые изделия без клейма продавать нельзя.Доля изделий у граждан, привезенных из-за рубежа без клейма, составляет десятые доли процента от общего объема. Поэтому поддельное клеймо или его отсутствие – это, скорее всего, признак попытки легализовать изделие из черного сектора рынка. Лучше этим не заниматься. Законодательство предусматривает ответственность за такие действия.– А, кстати, почему такой символ на вашем клейме – девушка в кокошнике?– Это историческая преемственность. Пробирное дело имеет богатую многовековую историю, задача – отделить драгоценное от недрагоценного – стояла на протяжении фактически всей осознанной жизни человеческой цивилизации. Меняются технологии, но кое-что остается неизменным. Наша основная задача – подтвердить, что золото настоящее.В феврале как раз исполняется 325 лет со дня, когда Петр I подписал указ, который оформил институционально систему пробирного надзора в России. Она существовала и до этого, существовали локальные пробирные старосты. А с появлением указа появилась централизованная система пробирного надзора.Система клейм совершенствовалась. До революции на клейме изображалась девушка в кокошнике. После 1917 года появился рабочий с молотом, который сменился звездой. И потом мы опять вернулись к девушке с кокошником. Немного изменились черты ее облика, но идея та же – это символ России.– Какую долю сейчас составляет легальный сектор ювелирного рынка? И какая приходится на теневой сектор?– Задача в том, чтобы доля легального рынка была доминирующей. На протяжении последних семи-восьми лет объемы клеймения и соответственно легального производства ювелирных изделий из золота примерно одинаковые, это 30-32 миллиона изделий в год. В 2024 году это 31,2 миллиона изделий.По серебру картина более интересная. В 2020 году отменили обязательное клеймение для отечественных серебряных изделий, оставили только для импорта. Объем клеймения пошел на спад, и с 30 миллионов он упал до 16 миллионов, из которых 10-12 миллионов составлял импорт. Но когда посчитали объем изделий, зарегистрированных в ГИИС, то их оказалось более 50 миллионов. То есть до внедрения информационной системы было 30 миллионов, а с ней стало 50. Разница и есть – реальный объем легализации рынка.– А качество серебряных изделий в легальном секторе не упало? Их же теперь никто не проверяет.– Когда отменяли клеймение для отечных производителей и оставили его обязательным для импорта, мы говорили отрасли: вы же ставите себя в неравное положение, потому что теперь покупатели будут выбирать между изделиями с клеймом и без клейма. И скорее выберут с клеймом.Пусть рынок рассудит, добровольное клеймение осталось. Если потребитель отвернется, то производители вернутся к практике клеймения, а если нет – сэкономят немного денег.– То есть, качество изделий из серебра без клейма сейчас никто не гарантирует?– Наша задача – информировать покупателя, чтобы у него было осознанное решение по покупке изделия с клеймом или без клейма. Но цена и драматичность ошибки в случае с изделием из серебра не так высока – цены здесь низкие. Изделия из олова или латуни сейчас конкурируют по цене и иногда бывают даже дороже. Примеси могут быть, но с учетом того, что по серебру риски ниже, мы посчитали возможным пойти навстречу производителям. Считаем, что ущерба покупателю большого не будет.Вот по золоту цена ошибки намного выше. И там проведена другая реформа, связанная с ГИИС: мы перешли к цифровому клейму – штрих-коду, наносимому лазером на само изделие. Это клеймо такое же устойчивое, как и у механического клейма.– А есть вообще срок службы у клейма? Оно же постепенно стирается.– Он равен сроку службы изделия. Но если было повреждение, потребитель может прийти к нам и переклеймить. Это стоит очень недорого – порядка 100 рублей. Перед клеймением наши эксперты, конечно же, его проверят.– Стоимость клеймения для участников рынка такая же?– Для участников рынка у нас достаточно сложная система начисления пошлин на клеймение: цена зависит от веса изделия, от каждого грамма дополнительного. Речь идет о 40-60 рублях за изделие, может быль больше, если работа срочная. Но по сравнению с ценой всего изделия это незначительные суммы.Сложность и излишняя детализация расчета не сопоставимы с размером пошлины. Мы предлагаем упростить систему: установить фиксированную цену за штуку, тогда не будет этих ошибок и можно будет снизить издержки.– Какие методы проверки изделий вы используете?– Разные: и современные, и традиционные. Наиболее распространен метод, который тянется уже через всю историю ювелирного дела с VII века до нашей эры – натир на пробирном камне. Наряду с этим есть и супер-современные методы путем проверки рентген-флуоресцентным анализатором, когда проводится спектральный анализ и дается процентное содержание каждой примеси.– Стоит ли покупать драгоценности на "черный день"?– Ювелирные изделия не могут выполнить функцию сохранности сбережений. 80% их цены – это наценка, стоимость материалов – 20%, а выручить потребителю от их продажи можно еще меньше. Надо запомнить одну вещь: ювелирка – это не инвестиция. Это вообще не про "черный день". Это про эмоции, про радость, это праздник. Но это не может быть средством сбережения.– А если в украшении драгоценные камни? Можете ли вы помочь потребителю проверить их подлинность и качество?– По российскому законодательству драгоценных камней всего пять: бриллиант, александрит, изумруд, сапфир и рубин. ГОСТы существуют только на бриллианты, и один – на рубин. Но к ювелирным камням относится значительно больше минералов. На сайте Пробирной палаты готовим раздел, разъясняющий, какие камни используются в ювелирном деле. Мы хотим, чтобы люди, покупая изделие с камнями, на бирке видели их правильные названия, и могли проверить, что это такое.Сейчас в ГИИС любая вставка из недрагоценного камня в ювелирном изделии не обозначается. Там написано, что это "недрагоценные вставки". И все. В ювелирном изделии из драгоценного металла очень часто сейчас вставляют бриллианты искусственные: фианиты, муассаниты и много чего еще. Их много видов, они имеют свои названия, кто-то их указывает, а кто-то вообще предпочитает не упоминать и пишет на бирке – "бриллиант" крупными буквами, и мелкими – искусственный, или даже просто сокращенно "ис". По большому счету это введение потребителя в заблуждение. То есть продавцы всячески пытаются избежать прямого указания на то, что камень искусственный, что это не бриллиант. Мы работаем над тем, чтобы в нормативке было требование обязательно указывать на бирке происхождение таких камней.– Может ли обычный потребитель отличить настоящий бриллиант от искусственного?– Первое, что должен сделать покупатель, чтобы не быть обманутым и не ошибиться – сличить информацию на бирке с информацией в ГИИС. На бирке есть штрих-код, который можно проверить с помощью нашего приложения. И 16-значный номер, по которому изделие можно проверить на сайте Пробирной палаты. Адрес сайта также указан на бирке. Если бриллиант натуральный, в системе будет информация о характеристиках камня, его размер, количество граней. Но если он искусственный, то там будет написано "недрагоценные вставки".– Но другие камни, которые относятся к недрагоценным, так проверить нельзя?– Нет. Мы хотели бы постепенно навести и в этом порядок. Мы хотим перестать называть ювелирные камни просто "недрагоценными вставками", чтобы родолит назывался родолитом, аметист – аметистом, и так далее.Мы готовим справочник про ювелирные камни, который будет написан понятным языком. Например, рубин – это минерал корунд. Рубин, который не соответствует по своим характеристикам ГОСТу, будет считаться корундом, что и должно быть написано на бирке. Сейчас же на бирке часто пишут "рубин"".Гранатов существует огромное количество видов, есть и желтые, и зеленые. И названий у них много. Кварцев тоже много. Радовать могут не только бриллианты. Существует много камней, которые не относятся к драгоценным, но имеют достаточно высокую ценность, и в ювелирном изделии смотрятся очень хорошо. Вот, шпинель, например, – это недрагоценный камень по нашему законодательству. Однако в короне Российской империи камни красного цвета – это не что иное, как шпинель. В Гохране, в Алмазном фонде вы можете увидеть украшения Екатерины II, где в одном сете могут быть рубины и шпинель. Они практически неотличимы. Существует действительно огромный и прекрасный мир этих цветных камней. На выставках художников-ювелиров мы видим, что они используют самые разные камни, драгоценные даже в меньшей степени.Покупатель должен быть защищен, он должен понимать, что покупает: драгоценный камень или нет, натуральный камень или синтетический. Если натуральный – проводились ли с ним какие-то манипуляции, улучшающие характеристики камня – облагорожен он или нет. Надо подумать, как это реализовать.– А как вы относитесь к ювелирной торговле онлайн: в интернете, на маркетплейсах?– Хорошо, при условии, что они соблюдают правила.– А они соблюдают?– Вопрос неоднозначный. Не все площадки и не все правила соблюдают. Есть ряд правил: все продавцы должны быть зарегистрированы у нас в системе ГИИС ДМДК и перед тем, как давать доступ продавцу, маркетплейсы сверяются с системой. Дальше необходимо проследить, что само изделие было зарегистрировано в ГИИС, и все процессы вплоть до доставки его покупателю прослеживаемы. Те маркетплейсы, которые соблюдают эти требования, имеют большое значение для отрасли. Их доля в торговле растет. Маркетплейсами пользуются в том числе и все основные производители, у которых своя большая розничная сеть и свои интернет-магазины. Темп роста онлайн-торговли в ювелирке очень хороший.– Значит, покупать ювелирные изделия на маркетплейсах можно?– Да. Мы достигли хорошего взаимодействия с двумя основными маркетплейсами, поэтому, да, ответ утвердительный.– Но вы сказали – двум крупнейшим. То есть, все же не всем?– Есть маркетплейсы, которые отказываются вообще взаимодействовать, но, тем не менее, продают ювелирные изделия. Более того, они продают слитки драгоценных металлов, торговля которыми на таких площадках запрещена.– Сколько золота в килограммах или в тоннах через Пробирную палату проходит в год?– Порядка 60 тонн серебра и 40 тонн золота в год. То есть, в общей сложности через нас проходит чуть выше 100 тонн ювелирных изделий. Это немало. И на каждое из этих изделий нужно нанести лазерное или механическое клеймо. К этому мы добавили маркировку – это штрих-код, который наносится лазером. С 1 января 2024 года на все новые изделия из золота наносится маркировка.– Если вернуться к маркировке. Старые нераспроданные запасы ювелирных изделий из золота тоже планировали маркировать, но несколько раз переносили. Почему? Будете переносить снова?– Остались нераспроданные изделия без маркировки, они залежались, и это достаточно серьезная проблема для отрасли. Средний срок оборота ювелирного изделия составляет примерно полтора года. Самые ходовые уходят за три месяца, другие – за полгода, но средний срок реализации – это полтора-два года. У нас был установлен предельный срок, после которого старые изделия без маркировки не смогут обращаться в продаже, но рынок не смог распродать старые запасы, и мы уже трижды шли навстречу и переносили его. Крайний срок, когда можно продавать немаркированные остатки ювелирных изделий – 1 сентября 2025 года. Больше переносить не будем.В начале 2024 года в нашей системе было зарегистрировано порядка 60 миллионов старых золотых изделий без маркировки. К концу года их было 30 миллионов. Мы надеемся, что за оставшиеся семь месяцев они тоже как-то разойдутся. Либо останется неликвид, который должен уйти на переплавку.– Как вы оцениваете спрос на рынке ювелирных изделий? Он не снизился, учитывая цену золота?– В 2023 году спрос заметно рос, в 2024 году он стабилизировался, в том числе за счет того, что произошел существенный рост цены. Интерес не пропал, в стоимостном выражении рынок вырос, но в количественном остался на прежнем уровне.– А какая доля импортных изделий на российском рынке сейчас?– По золоту – и это как раз одна из характеристик того, что у нас сильная ювелирная отрасль, – очень незначительная, это одна десятая процента. В основном рынок отечественный. Те компании, которые специализировались на импортных золотых ювелирных изделиях, переключились на внутренний рынок. У нас Кострома – ювелирная столица, основной производитель, выполняет заказы всех наших торговых сетей.А по серебру картина другая немножко: здесь около 20% импорта. Ряд производителей выводят производство серебряных изделий в страны, где этот материал дешевле, и рабочие руки дешевле. Но в основном все-таки производство отечественное.– Насколько конкурентны российские ювелиры за рубежом?– В странах ЕАЭС российские изделия от ведущих производителей, не буду называть имен, но они известны, покупают с наценкой.– Потому что уверены в качестве?– Да, именно в этом. И в качестве металла, и в качестве изделия. На рынках стран ЕАЭС мы видели изделия наших производителей как оригинальные, так и подделки под них. Подделывают то, что пользуется спросом.Многие наши мастера организуют производство в других странах, открывают мастерские, в том числе, в Дубае. Но это в основном авторские изделия, уникальные. Эти рынки очень насыщены, там конкурировать тяжело, но, тем не менее, ниши на зарубежных ювелирных рынках находятся. Считаю, что это служит доказательством того, как развита и разнообразна наша ювелирная отрасль: она прекрасно справляется с запросом рядового потребителя, и при этом может конкурировать с крупными иностранными производителями. Изделия наших ювелиров регулярно становятся участниками международных отраслевых выставок и даже продаются на площадках известных аукционных домов. Новые фаберже, хлебниковы и сазиковы уже появились среди российских ювелиров и находят своего потребителя.

https://ria.ru/20250207/tsb-1997871901.html

https://ria.ru/20250205/zoloto-1997457615.html

https://ria.ru/20250116/zoloto-1762019885.html

https://ria.ru/20241031/zoloto-1981021949.html

https://ria.ru/20241208/almazy-1987965014.html

https://ria.ru/20241121/liksutov-1984954196.html

https://ria.ru/20241015/spasateli-1978054653.html

https://ria.ru/20240116/ukrasheniya-1921588702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, федеральная пробирная палата, юрий зубарев, ювелирные украшения, золото