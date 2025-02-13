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Житель Свердловской области с помощью "вируса" украл более 500 тысяч - РИА Новости, 13.02.2025
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09:31 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zhitel-1999018929.html
Житель Свердловской области с помощью "вируса" украл более 500 тысяч
Житель Свердловской области с помощью "вируса" украл более 500 тысяч - РИА Новости, 13.02.2025
Житель Свердловской области с помощью "вируса" украл более 500 тысяч
Житель Свердловской области подозревается в краже более 500 тысяч рублей у 12 человек с помощью вредоносного программного обеспечения, сообщается в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:31:00+03:00
2025-02-13T09:31:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Житель Свердловской области подозревается в краже более 500 тысяч рублей у 12 человек с помощью вредоносного программного обеспечения, сообщается в Telegram-канале УБК МВД России. "Коллегами из УБК ГУ МВД России по Свердловской области установлен и задержан злоумышленник, распространявший вредоносное программное обеспечение с целью хищения денежных средств. 20-летний житель Свердловской области использовал вредоносное программное обеспечение для кражи денежных средств с банковских карт", - говорится в сообщении. По данным ведомства, он использовал распространенную "схему": искал объявления о пропаже телефонов в соцсети "ВКонтакте", связывался через мессенджер WhatsApp и предлагал помощь, советуя установить приложение для определения местоположения. Также ведомство сообщило, что подозреваемый распространял вирусы через мессенджер Telegram, маскируя их под "списки пропавших без вести" в зоне СВО, что привело к ущербу более 500 тысяч рублей и пострадавшим минимум 12 человек. "В ходе следствия вина мошенника была убедительно доказана ", - говорится в сообщении в Telegram-канале УБК МВД России.
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происшествия, технологии, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), whatsapp inc., telegram
Происшествия, Технологии, Свердловская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), WhatsApp Inc., Telegram
Житель Свердловской области с помощью "вируса" украл более 500 тысяч

Житель Свердловской области с помощью вируса украл более 500 тысяч рублей

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Житель Свердловской области подозревается в краже более 500 тысяч рублей у 12 человек с помощью вредоносного программного обеспечения, сообщается в Telegram-канале УБК МВД России.
"Коллегами из УБК ГУ МВД России по Свердловской области установлен и задержан злоумышленник, распространявший вредоносное программное обеспечение с целью хищения денежных средств. 20-летний житель Свердловской области использовал вредоносное программное обеспечение для кражи денежных средств с банковских карт", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, он использовал распространенную "схему": искал объявления о пропаже телефонов в соцсети "ВКонтакте", связывался через мессенджер WhatsApp и предлагал помощь, советуя установить приложение для определения местоположения.
Также ведомство сообщило, что подозреваемый распространял вирусы через мессенджер Telegram, маскируя их под "списки пропавших без вести" в зоне СВО, что привело к ущербу более 500 тысяч рублей и пострадавшим минимум 12 человек. "В ходе следствия вина мошенника была убедительно доказана ", - говорится в сообщении в Telegram-канале УБК МВД России.
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ПроисшествияТехнологииСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)WhatsApp Inc.Telegram
 
 
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