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В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости, 13.02.2025
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15:48 13.02.2025 (обновлено: 15:55 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/zemletryasenie-1999141287.html
В Сочи произошло землетрясение
В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости, 13.02.2025
В Сочи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:48:00+03:00
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сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 13 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.Подземные толчки почувствовали очевидцы микрорайона Макаренко, они же сообщили спасателям об этом."Было землетрясение магнитудой 4,2", - сказали в главке.В начале года в Сочи произошла серия подземных толчков, она была вызвана ростом молодых гор Кавказа, поясняла РИА Новости глава сейсмологической станции в городе Елена Карпович.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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СОЧИ, 13 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.
Подземные толчки почувствовали очевидцы микрорайона Макаренко, они же сообщили спасателям об этом.
"Было землетрясение магнитудой 4,2", - сказали в главке.
В начале года в Сочи произошла серия подземных толчков, она была вызвана ростом молодых гор Кавказа, поясняла РИА Новости глава сейсмологической станции в городе Елена Карпович.
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СочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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