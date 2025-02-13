https://ria.ru/20250213/zemletryasenie-1999141287.html

В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости, 13.02.2025

В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:48:00+03:00

2025-02-13T15:48:00+03:00

2025-02-13T15:55:00+03:00

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СОЧИ, 13 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.Подземные толчки почувствовали очевидцы микрорайона Макаренко, они же сообщили спасателям об этом."Было землетрясение магнитудой 4,2", - сказали в главке.В начале года в Сочи произошла серия подземных толчков, она была вызвана ростом молодых гор Кавказа, поясняла РИА Новости глава сейсмологической станции в городе Елена Карпович.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия