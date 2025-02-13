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В Госдуме оценили ситуацию с жалобой Зеленского на Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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22:07 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999245021.html
В Госдуме оценили ситуацию с жалобой Зеленского на Трампа
В Госдуме оценили ситуацию с жалобой Зеленского на Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В Госдуме оценили ситуацию с жалобой Зеленского на Трампа
Если бы не трагизм ситуации, о поведении Владимира Зеленского можно было бы снять комический сериал, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые... РИА Новости, 13.02.2025
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2025-02-13T22:07:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Если бы не трагизм ситуации, о поведении Владимира Зеленского можно было бы снять комический сериал, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее Зеленский пожаловался на президента США Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, а только потом ему, его слова приводило издание "Страна.ua". В среду Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Позднее американский президент проинформировал о состоявшейся беседе с Зеленским. "Если бы не весь трагизм ситуации, о поведении главы киевского режима можно было бы снять какой-нибудь комический сериал – тем более что кривляться перед камерами для него не в новинку", - сказал Хамитов. По мнению депутата Госдумы, обиженный на весь мир Зеленский "изо всех сил визжит и извергает проклятия", пытаясь привлечь хоть чье-нибудь внимание, и возмущенно "топает ножкой", когда в очередной раз выясняется, что его никто не принимает всерьез. "Такие претензии, как "почему он мне не позвонил" или "почему он сначала дернул за косичку одноклассницу, а только потом меня", характерны скорее для капризных школьниц. Но им простительно: переходный возраст пройдет, гормоны успокоятся, и они станут адекватными взрослыми женщинами", - добавил парламентарий. Хамитов считает, что когда подобное поведение демонстрирует взрослый человек, да еще и претендующий на политический авторитет, здесь уже "попахивает какими-то медицинскими проблемами" и с этим лучше разбираться врачам. "Хотя что-то мне подсказывает, что скорее это окажется в поле зрения международного трибунала", - заключил он.
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сша, украина, владимир зеленский, амир хамитов, дональд трамп, госдума рф, страна.ua
США, Украина, Владимир Зеленский, Амир Хамитов, Дональд Трамп, Госдума РФ, Страна.ua
В Госдуме оценили ситуацию с жалобой Зеленского на Трампа

Депутат ГД Хамитов: о поведении Зеленского можно было бы снять комический сериал

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Если бы не трагизм ситуации, о поведении Владимира Зеленского можно было бы снять комический сериал, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее Зеленский пожаловался на президента США Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, а только потом ему, его слова приводило издание "Страна.ua". В среду Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Позднее американский президент проинформировал о состоявшейся беседе с Зеленским.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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«
"Если бы не весь трагизм ситуации, о поведении главы киевского режима можно было бы снять какой-нибудь комический сериал – тем более что кривляться перед камерами для него не в новинку", - сказал Хамитов.
По мнению депутата Госдумы, обиженный на весь мир Зеленский "изо всех сил визжит и извергает проклятия", пытаясь привлечь хоть чье-нибудь внимание, и возмущенно "топает ножкой", когда в очередной раз выясняется, что его никто не принимает всерьез.
«
"Такие претензии, как "почему он мне не позвонил" или "почему он сначала дернул за косичку одноклассницу, а только потом меня", характерны скорее для капризных школьниц. Но им простительно: переходный возраст пройдет, гормоны успокоятся, и они станут адекватными взрослыми женщинами", - добавил парламентарий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Хамитов считает, что когда подобное поведение демонстрирует взрослый человек, да еще и претендующий на политический авторитет, здесь уже "попахивает какими-то медицинскими проблемами" и с этим лучше разбираться врачам.
«
"Хотя что-то мне подсказывает, что скорее это окажется в поле зрения международного трибунала", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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