https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999153027.html

Зеленский пока не подписал переданное США финансовое соглашение, пишут СМИ

Зеленский пока не подписал переданное США финансовое соглашение, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

Зеленский пока не подписал переданное США финансовое соглашение, пишут СМИ

Владимир Зеленский пока не подписал финансовое соглашение, которой привез ему глава американского Минфина Скотт Бессент, передает телеканал CNN. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:08:00+03:00

2025-02-13T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пока не подписал финансовое соглашение, которой привез ему глава американского Минфина Скотт Бессент, передает телеканал CNN."Ему представили <…> преимущественно финансовое соглашение, переданное Бессентом, американским миллиардером, которое он не подписал", — говорится в сообщении.Какого рода этот документ, телеканал не уточняет.По информации украинского телеканала "Общественное", киевские власти сейчас анализируют драфт соглашения с США относительно редкоземельных полезных ископаемых."Ответ планируют предоставить в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом", — сообщил телеканал со ссылкой на источник в офисе Зеленского.Собеседник "Общественного" отметил, что президент США Дональд Трамп сам не предлагал подписать это соглашение, но в телефонном разговоре с Зеленским "все воспринял положительно". На этой неделе Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Как утверждает американский президент, Киев с этим согласился.В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности. Высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В числе посетителей форума ожидаются Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Кроме того, на полях конференции состоится встреча глав МИД G7.

https://ria.ru/20250213/krym-1999118804.html

https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999070315.html

https://ria.ru/20250213/azarov-1999137194.html

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