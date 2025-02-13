Зеленский пока не подписал переданное США финансовое соглашение, пишут СМИ
CNN: Зеленский пока не подписал переданное США финансовое соглашение
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пока не подписал финансовое соглашение, которой привез ему глава американского Минфина Скотт Бессент, передает телеканал CNN.
"Ему представили <…> преимущественно финансовое соглашение, переданное Бессентом, американским миллиардером, которое он не подписал", — говорится в сообщении.
Какого рода этот документ, телеканал не уточняет.
По информации украинского телеканала "Общественное", киевские власти сейчас анализируют драфт соглашения с США относительно редкоземельных полезных ископаемых.
"Ответ планируют предоставить в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом", — сообщил телеканал со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
"Ответ планируют предоставить в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом", — сообщил телеканал со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
Собеседник "Общественного" отметил, что президент США Дональд Трамп сам не предлагал подписать это соглашение, но в телефонном разговоре с Зеленским "все воспринял положительно".
На этой неделе Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Как утверждает американский президент, Киев с этим согласился.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности. Высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В числе посетителей форума ожидаются Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Кроме того, на полях конференции состоится встреча глав МИД G7.