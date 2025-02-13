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Корпус смоленского завода по выпуску жестяной банки откроется до конца года - РИА Новости, 13.02.2025
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Смоленская область
 
18:08 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zavod-1999200075.html
Корпус смоленского завода по выпуску жестяной банки откроется до конца года
Корпус смоленского завода по выпуску жестяной банки откроется до конца года - РИА Новости, 13.02.2025
Корпус смоленского завода по выпуску жестяной банки откроется до конца года
Новый корпус Руднянского тарного комбината откроется до конца текущего года в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:08:00+03:00
2025-02-13T18:08:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новый корпус Руднянского тарного комбината откроется до конца текущего года в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. "Продолжаем воплощать в жизнь договоренности с ПМЭФ-2024. На форуме мы подписали с Руднянским тарным комбинатом – крупным предприятием по выпуску жестяной банки для консервов – соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству нового производственно-складского комплекса общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Благодаря инициативе объем изготавливаемой продукции увеличится более чем на 60% - с 30 миллионов до 50 миллионов единиц тары в месяц", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас уже выполнены основные этапы строительства нового корпуса комбината. Кроме того, к новому объекту уже проложен газопровод, завершено возведение комплектной трансформаторной подстанции и котельной. Сейчас компания ведет внутренние работы в здании, благоустраивает территорию и готовится к установке оборудование – две современные технологические линии. "Запуск работы комплекса будет осуществлен до конца 2025 года. Компания вложит в реализацию проекта 1 миллиард рублей", - подчеркнул губернатор. Он добавил, что создание нового корпуса – это закономерный этап развития комбината, спрос на продукцию которого только возрастает. "Реализация инвестпроекта станет хорошим импульсом для роста экономики всей нашей области", - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20250213/fotovystavka-1999027543.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Корпус смоленского завода по выпуску жестяной банки откроется до конца года

В Смоленской области откроют новый корпус завода по выпуску жестяной банки

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новый корпус Руднянского тарного комбината откроется до конца текущего года в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Продолжаем воплощать в жизнь договоренности с ПМЭФ-2024. На форуме мы подписали с Руднянским тарным комбинатом – крупным предприятием по выпуску жестяной банки для консервов – соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству нового производственно-складского комплекса общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Благодаря инициативе объем изготавливаемой продукции увеличится более чем на 60% - с 30 миллионов до 50 миллионов единиц тары в месяц", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
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По его словам, сейчас уже выполнены основные этапы строительства нового корпуса комбината. Кроме того, к новому объекту уже проложен газопровод, завершено возведение комплектной трансформаторной подстанции и котельной. Сейчас компания ведет внутренние работы в здании, благоустраивает территорию и готовится к установке оборудование – две современные технологические линии.
"Запуск работы комплекса будет осуществлен до конца 2025 года. Компания вложит в реализацию проекта 1 миллиард рублей", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что создание нового корпуса – это закономерный этап развития комбината, спрос на продукцию которого только возрастает.
"Реализация инвестпроекта станет хорошим импульсом для роста экономики всей нашей области", - резюмировал губернатор.
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