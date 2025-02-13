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Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля - РИА Новости, 13.02.2025
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09:23 13.02.2025 (обновлено: 09:29 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/zasedanie-1999017787.html
Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля
Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля - РИА Новости, 13.02.2025
Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля
Первое заседание по иску новоизбранного мэра Березовского городского округа Свердловской области Юлии Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:23:00+03:00
2025-02-13T09:29:00+03:00
жкх
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Первое заседание по иску новоизбранного мэра Березовского городского округа Свердловской области Юлии Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой города, пройдет 27 февраля, следует из картотеки Березовского городского суда. "Административное исковое заявление принято к производству. Заседание – 27 февраля в 10.00 (8.00 – мск)", – указано в материалах инстанции. По данным горсуда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком выступает дума Березовского муниципального округа. В конце января действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов проиграл на выборах мэра: за него проголосовали шесть человек, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17 человек, ранее сообщали РИА Новости в орготделе думы муниципалитета. Местные СМИ окрестили выборы (как и предстоящий суд) сенсационным, заявлялось, что "обошла" его "технический кандидат" Маслакова – работник горадминистрации и "жена водителя мэра Писцова". Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживает порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов, о Юлии Маслаковой известно, что она числится завотделом инвестиционного развития администрации Березовского – об этом говорится на сайте мэрии.
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жкх, свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЖКХ, Свердловская область, Екатеринбург, Происшествия
Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля

Первое заседание по иску Маслаковой к депутатам пройдет 27 февраля

© Берёзовский/TelegramЮлия Маслакова
Юлия Маслакова - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Берёзовский/Telegram
Юлия Маслакова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Первое заседание по иску новоизбранного мэра Березовского городского округа Свердловской области Юлии Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой города, пройдет 27 февраля, следует из картотеки Березовского городского суда.
"Административное исковое заявление принято к производству. Заседание – 27 февраля в 10.00 (8.00 – мск)", – указано в материалах инстанции.
По данным горсуда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком выступает дума Березовского муниципального округа.
В конце января действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов проиграл на выборах мэра: за него проголосовали шесть человек, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17 человек, ранее сообщали РИА Новости в орготделе думы муниципалитета. Местные СМИ окрестили выборы (как и предстоящий суд) сенсационным, заявлялось, что "обошла" его "технический кандидат" Маслакова – работник горадминистрации и "жена водителя мэра Писцова".
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживает порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов, о Юлии Маслаковой известно, что она числится завотделом инвестиционного развития администрации Березовского – об этом говорится на сайте мэрии.
Глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра
31 января, 19:33
 
ЖКХСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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