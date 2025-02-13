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Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля

Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля - РИА Новости, 13.02.2025

Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля

Первое заседание по иску новоизбранного мэра Березовского городского округа Свердловской области Юлии Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:23:00+03:00

2025-02-13T09:23:00+03:00

2025-02-13T09:29:00+03:00

жкх

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Первое заседание по иску новоизбранного мэра Березовского городского округа Свердловской области Юлии Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой города, пройдет 27 февраля, следует из картотеки Березовского городского суда. "Административное исковое заявление принято к производству. Заседание – 27 февраля в 10.00 (8.00 – мск)", – указано в материалах инстанции. По данным горсуда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком выступает дума Березовского муниципального округа. В конце января действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов проиграл на выборах мэра: за него проголосовали шесть человек, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17 человек, ранее сообщали РИА Новости в орготделе думы муниципалитета. Местные СМИ окрестили выборы (как и предстоящий суд) сенсационным, заявлялось, что "обошла" его "технический кандидат" Маслакова – работник горадминистрации и "жена водителя мэра Писцова". Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживает порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов, о Юлии Маслаковой известно, что она числится завотделом инвестиционного развития администрации Березовского – об этом говорится на сайте мэрии.

https://ria.ru/20250131/vybory-1996711037.html

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жкх, свердловская область, екатеринбург, происшествия