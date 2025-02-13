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В ГД внесли проект о запрете партиям получать пожертвования от экстремистов

В ГД внесли проект о запрете партиям получать пожертвования от экстремистов - РИА Новости, 13.02.2025

В ГД внесли проект о запрете партиям получать пожертвования от экстремистов

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить политическим партиям получать пожертвования от лиц, включенных в реестр экстремистов и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:09:00+03:00

2025-02-13T17:09:00+03:00

2025-02-13T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить политическим партиям получать пожертвования от лиц, включенных в реестр экстремистов и террористов, а также юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, документ доступен в думской электронной базе.Авторами законопроекта выступила группа сенаторов и депутатов Госдумы."Уточняется запрет на пожертвования политическим партиям, согласно которому не допускаются пожертвования не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, а также от лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Законопроектом также предлагается не назначать и не проводить довыборы депутатов Госдумы в год проведения основных выборов в палату. Такое же регулирование вводится и для выборов депутатов субъектов РФ.Также проектом закрепляется, что избиратели, проживающие за пределами России, на выборах депутатов Госдумы считаются приписанными только к федеральному избирательному округу. Законопроектом также предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов."Законопроектом предлагается уточнение понятий электронного голосования как голосования с использованием комплекса электронного голосования на избирательном участке и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети и технического устройства избирателя", - отмечается в пояснительной записке.Также закрепляется, что при проведении электронного голосования может проводиться голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, политика, россия