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В ГД внесли проект о запрете партиям получать пожертвования от экстремистов - РИА Новости, 13.02.2025
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17:09 13.02.2025 (обновлено: 17:26 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/zapret-1999176800.html
В ГД внесли проект о запрете партиям получать пожертвования от экстремистов
В ГД внесли проект о запрете партиям получать пожертвования от экстремистов - РИА Новости, 13.02.2025
В ГД внесли проект о запрете партиям получать пожертвования от экстремистов
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить политическим партиям получать пожертвования от лиц, включенных в реестр экстремистов и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:09:00+03:00
2025-02-13T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить политическим партиям получать пожертвования от лиц, включенных в реестр экстремистов и террористов, а также юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, документ доступен в думской электронной базе.Авторами законопроекта выступила группа сенаторов и депутатов Госдумы."Уточняется запрет на пожертвования политическим партиям, согласно которому не допускаются пожертвования не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, а также от лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Законопроектом также предлагается не назначать и не проводить довыборы депутатов Госдумы в год проведения основных выборов в палату. Такое же регулирование вводится и для выборов депутатов субъектов РФ.Также проектом закрепляется, что избиратели, проживающие за пределами России, на выборах депутатов Госдумы считаются приписанными только к федеральному избирательному округу. Законопроектом также предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов."Законопроектом предлагается уточнение понятий электронного голосования как голосования с использованием комплекса электронного голосования на избирательном участке и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети и технического устройства избирателя", - отмечается в пояснительной записке.Также закрепляется, что при проведении электронного голосования может проводиться голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе.
https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html
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госдума рф, политика, россия
Госдума РФ, Политика, Россия
В ГД внесли проект о запрете партиям получать пожертвования от экстремистов

В ГД внесли проект о запрете партиям пожертвований от лиц из числа экстремистов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить политическим партиям получать пожертвования от лиц, включенных в реестр экстремистов и террористов, а также юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила группа сенаторов и депутатов Госдумы.
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"Уточняется запрет на пожертвования политическим партиям, согласно которому не допускаются пожертвования не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, а также от лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом также предлагается не назначать и не проводить довыборы депутатов Госдумы в год проведения основных выборов в палату. Такое же регулирование вводится и для выборов депутатов субъектов РФ.
Также проектом закрепляется, что избиратели, проживающие за пределами России, на выборах депутатов Госдумы считаются приписанными только к федеральному избирательному округу. Законопроектом также предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.
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"Законопроектом предлагается уточнение понятий электронного голосования как голосования с использованием комплекса электронного голосования на избирательном участке и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети и технического устройства избирателя", - отмечается в пояснительной записке.
Также закрепляется, что при проведении электронного голосования может проводиться голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе.
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