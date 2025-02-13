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Югра заняла призовые места в международном конкурсе "Продукт года" - РИА Новости, 13.02.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:06 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/yugra-1999064279.html
Югра заняла призовые места в международном конкурсе "Продукт года"
Югра заняла призовые места в международном конкурсе "Продукт года" - РИА Новости, 13.02.2025
Югра заняла призовые места в международном конкурсе "Продукт года"
Югорские товаропроизводители завоевали медали на Международном конкурсе "Продукт года", который прошел в рамках выставки продуктов питания и напитков... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:06:00+03:00
2025-02-13T12:06:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
россия
москва
югра
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Югорские товаропроизводители завоевали медали на Международном конкурсе "Продукт года", который прошел в рамках выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо" в Москве, сообщает Фонд развития Югры. "Лауреатами стали шесть компаний. Всего в копилке — девять медалей. Золотые медали - ИП Клищенко О.А. за чипсы из ягеля классические и грибы белые маринованные, СПК "Ханты-Мансийский" за мармелад "Югорский лимонад" и "Чум" брусничный с ягелем, "Ягоды Югры" за варенье из княженики таволожной, "Нижневартовский рыбоконсервный завод "Санта-Мария" за консервы рыбные "Фрикадельки из частиковых рыб с овощным гарниром в томатном соусе", СПРК "Волна" за клюкву, протертую с сахаром, непастеризованную", - говорится в сообщении. Уточняется, что серебро завоевал чай из чаги "Югра чай", а бронзовую медаль получила щука горячего копчения от ИП Киршина А.В. Конкурс состоялся в рамках крупнейшей международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства в России и Восточной Европе "Продэкспо-2025". В этом году в выставке приняли участие более 1,8 тысячи компаний из 215 городов России и 35 стран мира.
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россия, москва, югра, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Москва, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ
Югра заняла призовые места в международном конкурсе "Продукт года"

Югра заняла девять призовых мест в международном конкурсе "Продукт года"

© Фото : Фонд развития ЮгрыТоваропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве
Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья ПРОДЭКСПО в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Фонд развития Югры
Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Югорские товаропроизводители завоевали медали на Международном конкурсе "Продукт года", который прошел в рамках выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо" в Москве, сообщает Фонд развития Югры.
"Лауреатами стали шесть компаний. Всего в копилке — девять медалей. Золотые медали - ИП Клищенко О.А. за чипсы из ягеля классические и грибы белые маринованные, СПК "Ханты-Мансийский" за мармелад "Югорский лимонад" и "Чум" брусничный с ягелем, "Ягоды Югры" за варенье из княженики таволожной, "Нижневартовский рыбоконсервный завод "Санта-Мария" за консервы рыбные "Фрикадельки из частиковых рыб с овощным гарниром в томатном соусе", СПРК "Волна" за клюкву, протертую с сахаром, непастеризованную", - говорится в сообщении.
Уточняется, что серебро завоевал чай из чаги "Югра чай", а бронзовую медаль получила щука горячего копчения от ИП Киршина А.В.
Конкурс состоялся в рамках крупнейшей международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства в России и Восточной Европе "Продэкспо-2025". В этом году в выставке приняли участие более 1,8 тысячи компаний из 215 городов России и 35 стран мира.
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Строительство крупного спорткомплекса началось в югорском Лянторе
08:27
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияМоскваЮграХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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