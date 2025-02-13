https://ria.ru/20250213/yugra-1999064279.html

Югра заняла призовые места в международном конкурсе "Продукт года"

Югра заняла призовые места в международном конкурсе "Продукт года" - РИА Новости, 13.02.2025

Югра заняла призовые места в международном конкурсе "Продукт года"

Югорские товаропроизводители завоевали медали на Международном конкурсе "Продукт года", который прошел в рамках выставки продуктов питания и напитков... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:06:00+03:00

2025-02-13T12:06:00+03:00

2025-02-13T12:06:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Югорские товаропроизводители завоевали медали на Международном конкурсе "Продукт года", который прошел в рамках выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо" в Москве, сообщает Фонд развития Югры. "Лауреатами стали шесть компаний. Всего в копилке — девять медалей. Золотые медали - ИП Клищенко О.А. за чипсы из ягеля классические и грибы белые маринованные, СПК "Ханты-Мансийский" за мармелад "Югорский лимонад" и "Чум" брусничный с ягелем, "Ягоды Югры" за варенье из княженики таволожной, "Нижневартовский рыбоконсервный завод "Санта-Мария" за консервы рыбные "Фрикадельки из частиковых рыб с овощным гарниром в томатном соусе", СПРК "Волна" за клюкву, протертую с сахаром, непастеризованную", - говорится в сообщении. Уточняется, что серебро завоевал чай из чаги "Югра чай", а бронзовую медаль получила щука горячего копчения от ИП Киршина А.В. Конкурс состоялся в рамках крупнейшей международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства в России и Восточной Европе "Продэкспо-2025". В этом году в выставке приняли участие более 1,8 тысячи компаний из 215 городов России и 35 стран мира.

https://ria.ru/20250213/trubetskoy-1999008189.html

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россия, москва, югра, ханты-мансийский автономный округ