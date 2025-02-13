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Генсек правительства Японии ушел от ответа о суверенитете Украины
Генсек правительства Японии ушел от ответа о суверенитете Украины - РИА Новости, 13.02.2025
Генсек правительства Японии ушел от ответа о суверенитете Украины
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио в четверг уклонился от ответа на вопрос о том, изменилась ли позиция... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:06:00+03:00
2025-02-13T06:06:00+03:00
2025-02-13T06:06:00+03:00
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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио в четверг уклонился от ответа на вопрос о том, изменилась ли позиция Японии, которая до сих пор всегда выступала за суверенитет и территориальную целостность Украины, в связи со словами президента США Дональда Трампа о низкой вероятности возвращения Украине территорий на уровень 2014 года. "Как я уже говорил, мы с большим вниманием следим за различными движениями вокруг Украины, и мы продолжим вместе с мировым сообществом работать над тем, чтобы на Украине как можно быстрее установился справедливый и продолжительный мир", - ответил Хаяси на этот вопрос. До этого на просьбу дать оценку высказываниям Трампа Хаяси также отделался этой фразой. "Нам известно об этом высказывании президента Трампа. Правительство воздерживается от оценок каждого высказывания (лидеров – ред.) других стран. Правительство с большим вниманием следит за разнообразными движениями вокруг ситуации на Украине и продолжает вместе с мировым сообществом работать над установлением на Украине справедливого и продолжительного мира", - сказал Хаяси в ответ на просьбу журналиста оценить с точки зрения позиции Японии слова Трампа о том, что вероятность возвращения Украине территорий до 2014 года низка, и что вступление Украины в НАТО нереалистично.
https://ria.ru/20241224/ukraina-1991025312.html
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Генсек правительства Японии ушел от ответа о суверенитете Украины
Хаяси уклонился от ответа на вопрос, изменилась ли позиция Японии по Украине