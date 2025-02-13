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ВТБ закрыл сделку с ГК "Октябрьское" по расчетному фьючерсу на пшеницу

ВТБ закрыл сделку с ГК "Октябрьское" по расчетному фьючерсу на пшеницу - РИА Новости, 13.02.2025

ВТБ закрыл сделку с ГК "Октябрьское" по расчетному фьючерсу на пшеницу

ВТБ закрыл сделку с компанией-производителем из Тамбовской области ГК "Октябрьское" по продаже расчетного фьючерса на индекс российской пшеницы, сообщает банк. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:47:00+03:00

2025-02-13T14:47:00+03:00

2025-02-13T14:47:00+03:00

втб (банк)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВТБ закрыл сделку с компанией-производителем из Тамбовской области ГК "Октябрьское" по продаже расчетного фьючерса на индекс российской пшеницы, сообщает банк. Контракт позволяет зафиксировать стоимость продажи зерна на следующие три месяца и нивелировать влияние изменения цены зерна на выручку компании. Как отметили в ВТБ, в текущей рыночной ситуации хеджирование ценовых рисков становится все более востребованным, поскольку такие инструменты, как расчетный фьючерс на индекс российской пшеницы, позволяют компаниям повысить рентабельность за счет фиксации выгодной цены на продукцию. "Выход на рынок новых участников на рынок производных говорит о росте интереса к операциям хеджирования и востребованности инструментов управления рисками. Это также подтверждает качество и прозрачность биржевого индекса пшеницы, рассчитываемого на основе цен формирующихся в ходе торгов зерновыми на Национальной товарной бирже. Мы продолжим дальнейшее развитие товарных бенчмарков на российскую продукцию АПК совместно с участниками рынка", - привели в банке комментарий директора по развитию бизнеса товарного рынка НТБ Евгения Бурцева. Как отметил бенефициар ГК "Октябрьское" Максим Жалнин, слова которого приводятся в сообщении, компания планирует хеджировать до 50 тысяч тонн пшеницы в квартал с целью сохранения выручки на прогнозных уровнях, учитывая риск снижения стоимости пшеницы в дальнейшем. Торги расчетными фьючерсами на пшеницу стартовали на срочном рынке Мосбиржи в августе 2022 года. Базовым активом фьючерса выступает биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (входит в группу "Московская биржа") и формируемый по итогам биржевых товарных аукционов на пшеницу. Индекс отражает оценку и динамику изменения спроса и предложения на российскую пшеницу на четыре месяца вперед, то есть в течение почти всего активного сезона на рынке российской пшеницы. Ежедневную ликвидность индекса обеспечивает маркетмейкер, одновременно для торгов доступны 12 контрактов разной срочности.

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втб (банк), экономика, национальная товарная биржа, московская биржа