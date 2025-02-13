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Володин призвал приезжающих в Россию чтить законы - РИА Новости, 13.02.2025
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13:51 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/volodin-1999099715.html
Володин призвал приезжающих в Россию чтить законы
Володин призвал приезжающих в Россию чтить законы - РИА Новости, 13.02.2025
Володин призвал приезжающих в Россию чтить законы
Приезжающие работать в страну, те, кто хотят состояться как граждане России, должны чтить законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать звание... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:51:00+03:00
2025-02-13T13:51:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Приезжающие работать в страну, те, кто хотят состояться как граждане России, должны чтить законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать звание гражданина РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ. Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью. "Мы должны подчеркнуть и прямо сказать: тот, кто приезжает работать, хочет состояться как гражданин Российской Федерации, он должен чтить наши законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать высокое звание гражданина Российской Федерации. И 14 лет - это уже тот возраст, когда можно понимать это", - сказал он на пленарном заседании Госдумы. Володин отметил, что данное решение является осознанным: "Мы подчеркивали и требовали, и напоминали всем, что те, кто к нам приезжает и хочет стать гражданином, должен выполнять законы Российской Федерации, соблюдать наши традиции, культуру, историю".
https://ria.ru/20241228/zakon-1991852560.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал приезжающих в Россию чтить законы

Володин призвал приезжающих в Россию не дискредитировать звание гражданина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Приезжающие работать в страну, те, кто хотят состояться как граждане России, должны чтить законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать звание гражданина РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ. Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
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"Мы должны подчеркнуть и прямо сказать: тот, кто приезжает работать, хочет состояться как гражданин Российской Федерации, он должен чтить наши законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать высокое звание гражданина Российской Федерации. И 14 лет - это уже тот возраст, когда можно понимать это", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Володин отметил, что данное решение является осознанным: "Мы подчеркивали и требовали, и напоминали всем, что те, кто к нам приезжает и хочет стать гражданином, должен выполнять законы Российской Федерации, соблюдать наши традиции, культуру, историю".
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