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Владелец "Волгонефти-239" назвал причину крушения танкера

Владелец "Волгонефти-239" назвал причину крушения танкера - РИА Новости, 13.02.2025

Владелец "Волгонефти-239" назвал причину крушения танкера

Представитель интересов судовладельца "Волгонефти-239" Ольга Паутова заявила в суде, что причиной крушения танкера стала ветроволновая нагрузка, превысившая... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:13:00+03:00

2025-02-13T17:13:00+03:00

2025-02-13T17:27:00+03:00

происшествия

керченский пролив

севастополь

тамань (станица)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Представитель интересов судовладельца "Волгонефти-239" Ольга Паутова заявила в суде, что причиной крушения танкера стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса судна, передает корреспондент РИА Новости. "Мы полагаем, что причиной крушения танкера "Волгонефть-239" стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса судна", - сказала Паутова. В ходе заседания судья озвучила переписку судовладельца и фрахтователя, где первый сообщает о возможном ухудшении погоды, добиваясь при этом ускорения разгрузки судна. Судовладелец также отметил, что шторм может возникнуть в море вне зависимости от времени года. По словам представителя, для судна была разработана техническая документация на переход через Керченский пролив, который танкер выполнял по указанию портовых служб. В свою очередь гособвинитель заявил, что освидетельствование судна было назначено на 30 ноября 2024 года, но танкер не предоставили, действие квалификационных документов было приостановлено. По его словам, нахождение судна класса "река-море" в районе Керченского пролива вне сезона привело к нарушению технических регламентов, так как создало угрозу жизни и здоровья экипажа, а также окружающей среде. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250208/anapa-1998041155.html

https://ria.ru/20250207/volontery-1997949463.html

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

керченский пролив

севастополь

тамань (станица)

россия

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происшествия, керченский пролив, севастополь, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия