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Пользователи ВКонтакте рассказали, с чем у них ассоциируется любовь - РИА Новости, 13.02.2025
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13:07 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/vkontakte-1999080186.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, с чем у них ассоциируется любовь
Пользователи ВКонтакте рассказали, с чем у них ассоциируется любовь - РИА Новости, 13.02.2025
Пользователи ВКонтакте рассказали, с чем у них ассоциируется любовь
Любовь связана с простыми радостями и проявляется в трогательных жестах — так считают участники опроса, который прошёл ВКонтакте ко Дню всех влюблённых. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:07:00+03:00
2025-02-13T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Любовь связана с простыми радостями и проявляется в трогательных жестах — так считают участники опроса, который прошёл ВКонтакте ко Дню всех влюблённых. Пользователи делились своим видением любви и рассказывали, какие поступки подтверждают искренность чувств. Люди описывают любовь через простые радости и ежедневные мелочи.В топе тем, с которыми опрошенные связывают любовь, — еда. Она играет значимую роль в их представлениях о сильном чувстве:Важной частью романтических отношений пользователи соцсети считают переписки и другие активности в интернете:Среди опрошенных есть и те, кто не представляет любовь без юмора и лёгкости в отношениях:Для многих любовь — это моменты, проведённые вместе за просмотром любимых фильмов: "Когда она ждёт тебя, чтобы посмотреть новую серию" и "Когда он разрешает тебе выбрать фильм на вечер".Также любовь связывают с готовностью принимать друг друга со всеми странностями и особенностями: "Когда он соглашается делать маски для лица", "Когда он играет в компьютерные игры, и ты поддерживаешь его в победах" и "Найти человека с похожими тараканами".Пользователи отметили, что любовь — это быть вместе 24/7, не расставаться даже на секунду и скучать друг по другу сразу после встречи. Упоминали и вечные ценности: любовь часто ассоциировали с совместным преодолением трудностей и поддержкой друг друга. Люди подчёркивают, что любовь — это быть рядом, несмотря на все проблемы и испытания.Среди ответов были и признания в любви к родителям, детям, любимой работе и даже коту: "Когда мама просто так купила вкусняшек" и "Греться у камина с котом в обнимку".Ко Дню всех влюблённых VK Знакомства предлагают москвичам признаться в чувствах романтичным способом. С 13 по 15 февраля любой желающий может написать послание и оставить его с адресом получателя в специальном боксе для писем о любви. Они появились в креативных пространствах и популярных заведениях столицы: в фуд-молле "Три вокзала. Депо", бильярдном клубе "8 Шаров", ресторане "Скворец!", барах "Профсоюз" и Lobo Loko.Письмо можно отправить адресату, который живёт в Москве. Доставку посланий взяли на себя VK Знакомства.
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соцсети, вконтакте
Соцсети, ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали, с чем у них ассоциируется любовь

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Любовь связана с простыми радостями и проявляется в трогательных жестах — так считают участники опроса, который прошёл ВКонтакте ко Дню всех влюблённых.
Пользователи делились своим видением любви и рассказывали, какие поступки подтверждают искренность чувств. Люди описывают любовь через простые радости и ежедневные мелочи.
© Фото предоставлено ВКонактеДень влюбленных ВКонтакте
День влюбленных ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото предоставлено ВКонакте
День влюбленных ВКонтакте
В топе тем, с которыми опрошенные связывают любовь, — еда. Она играет значимую роль в их представлениях о сильном чувстве:
  • "Когда ты болеешь, а он кормит тебя с ложечки";
  • "Когда он приезжает в три часа ночи и привозит шаурму";
  • "Когда она сказала, что ничего не хочет, а ты всё равно берёшь ей вкусняшек";
  • "Когда приходишь с работы, а дома ждёт горячий ужин";
  • "Вместе есть по ночам".
Важной частью романтических отношений пользователи соцсети считают переписки и другие активности в интернете:
  • "Вместе угорать с любимых мемов";
  • "Начинать переписку в 18:00, а заканчивать в 04:25";
  • "Когда он пишет первым";
  • "Когда он смотрит все твои бредовые кружочки, отвечает на каждый и ждёт новые".
Среди опрошенных есть и те, кто не представляет любовь без юмора и лёгкости в отношениях:
  • "Суёшь палец в рот партнёру, когда он зевает";
  • "Обнимать её, даже если она не разрешила кататься на мотоцикле";
  • "Когда вы в зоопарке тыкаете пальцем на обезьяну и говорите: „Это ты“";
  • "Когда вы оба ворчливые бабки на скамейке".
© Фото предоставлено ВКонактеДень влюбленных ВКонтакте
День влюбленных ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото предоставлено ВКонакте
День влюбленных ВКонтакте
Для многих любовь — это моменты, проведённые вместе за просмотром любимых фильмов: "Когда она ждёт тебя, чтобы посмотреть новую серию" и "Когда он разрешает тебе выбрать фильм на вечер".
Также любовь связывают с готовностью принимать друг друга со всеми странностями и особенностями: "Когда он соглашается делать маски для лица", "Когда он играет в компьютерные игры, и ты поддерживаешь его в победах" и "Найти человека с похожими тараканами".
Пользователи отметили, что любовь — это быть вместе 24/7, не расставаться даже на секунду и скучать друг по другу сразу после встречи. Упоминали и вечные ценности: любовь часто ассоциировали с совместным преодолением трудностей и поддержкой друг друга. Люди подчёркивают, что любовь — это быть рядом, несмотря на все проблемы и испытания.
Среди ответов были и признания в любви к родителям, детям, любимой работе и даже коту: "Когда мама просто так купила вкусняшек" и "Греться у камина с котом в обнимку".
Ко Дню всех влюблённых VK Знакомства предлагают москвичам признаться в чувствах романтичным способом. С 13 по 15 февраля любой желающий может написать послание и оставить его с адресом получателя в специальном боксе для писем о любви. Они появились в креативных пространствах и популярных заведениях столицы: в фуд-молле "Три вокзала. Депо", бильярдном клубе "8 Шаров", ресторане "Скворец!", барах "Профсоюз" и Lobo Loko.
Письмо можно отправить адресату, который живёт в Москве. Доставку посланий взяли на себя VK Знакомства.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
ВКонтакте зафиксировала кратное снижение попыток взломов аккаунтов
11 февраля, 13:40
 
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