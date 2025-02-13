https://ria.ru/20250213/vkontakte-1999080186.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, с чем у них ассоциируется любовь

Пользователи ВКонтакте рассказали, с чем у них ассоциируется любовь - РИА Новости, 13.02.2025

Пользователи ВКонтакте рассказали, с чем у них ассоциируется любовь

Любовь связана с простыми радостями и проявляется в трогательных жестах — так считают участники опроса, который прошёл ВКонтакте ко Дню всех влюблённых. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:07:00+03:00

2025-02-13T13:07:00+03:00

2025-02-13T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Любовь связана с простыми радостями и проявляется в трогательных жестах — так считают участники опроса, который прошёл ВКонтакте ко Дню всех влюблённых. Пользователи делились своим видением любви и рассказывали, какие поступки подтверждают искренность чувств. Люди описывают любовь через простые радости и ежедневные мелочи.В топе тем, с которыми опрошенные связывают любовь, — еда. Она играет значимую роль в их представлениях о сильном чувстве:Важной частью романтических отношений пользователи соцсети считают переписки и другие активности в интернете:Среди опрошенных есть и те, кто не представляет любовь без юмора и лёгкости в отношениях:Для многих любовь — это моменты, проведённые вместе за просмотром любимых фильмов: "Когда она ждёт тебя, чтобы посмотреть новую серию" и "Когда он разрешает тебе выбрать фильм на вечер".Также любовь связывают с готовностью принимать друг друга со всеми странностями и особенностями: "Когда он соглашается делать маски для лица", "Когда он играет в компьютерные игры, и ты поддерживаешь его в победах" и "Найти человека с похожими тараканами".Пользователи отметили, что любовь — это быть вместе 24/7, не расставаться даже на секунду и скучать друг по другу сразу после встречи. Упоминали и вечные ценности: любовь часто ассоциировали с совместным преодолением трудностей и поддержкой друг друга. Люди подчёркивают, что любовь — это быть рядом, несмотря на все проблемы и испытания.Среди ответов были и признания в любви к родителям, детям, любимой работе и даже коту: "Когда мама просто так купила вкусняшек" и "Греться у камина с котом в обнимку".Ко Дню всех влюблённых VK Знакомства предлагают москвичам признаться в чувствах романтичным способом. С 13 по 15 февраля любой желающий может написать послание и оставить его с адресом получателя в специальном боксе для писем о любви. Они появились в креативных пространствах и популярных заведениях столицы: в фуд-молле "Три вокзала. Депо", бильярдном клубе "8 Шаров", ресторане "Скворец!", барах "Профсоюз" и Lobo Loko.Письмо можно отправить адресату, который живёт в Москве. Доставку посланий взяли на себя VK Знакомства.

https://ria.ru/20250211/vkontakte-1998613138.html

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