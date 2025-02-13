Пользователи ВКонтакте рассказали, с чем у них ассоциируется любовь
Логотип компании VK. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Любовь связана с простыми радостями и проявляется в трогательных жестах — так считают участники опроса, который прошёл ВКонтакте ко Дню всех влюблённых.
Пользователи делились своим видением любви и рассказывали, какие поступки подтверждают искренность чувств. Люди описывают любовь через простые радости и ежедневные мелочи.
© Фото предоставлено ВКонактеДень влюбленных ВКонтакте
© Фото предоставлено ВКонакте
День влюбленных ВКонтакте
В топе тем, с которыми опрошенные связывают любовь, — еда. Она играет значимую роль в их представлениях о сильном чувстве:
- "Когда ты болеешь, а он кормит тебя с ложечки";
- "Когда он приезжает в три часа ночи и привозит шаурму";
- "Когда она сказала, что ничего не хочет, а ты всё равно берёшь ей вкусняшек";
- "Когда приходишь с работы, а дома ждёт горячий ужин";
- "Вместе есть по ночам".
Важной частью романтических отношений пользователи соцсети считают переписки и другие активности в интернете:
- "Вместе угорать с любимых мемов";
- "Начинать переписку в 18:00, а заканчивать в 04:25";
- "Когда он пишет первым";
- "Когда он смотрит все твои бредовые кружочки, отвечает на каждый и ждёт новые".
Среди опрошенных есть и те, кто не представляет любовь без юмора и лёгкости в отношениях:
- "Суёшь палец в рот партнёру, когда он зевает";
- "Обнимать её, даже если она не разрешила кататься на мотоцикле";
- "Когда вы в зоопарке тыкаете пальцем на обезьяну и говорите: „Это ты“";
- "Когда вы оба ворчливые бабки на скамейке".
© Фото предоставлено ВКонактеДень влюбленных ВКонтакте
© Фото предоставлено ВКонакте
День влюбленных ВКонтакте
Для многих любовь — это моменты, проведённые вместе за просмотром любимых фильмов: "Когда она ждёт тебя, чтобы посмотреть новую серию" и "Когда он разрешает тебе выбрать фильм на вечер".
Также любовь связывают с готовностью принимать друг друга со всеми странностями и особенностями: "Когда он соглашается делать маски для лица", "Когда он играет в компьютерные игры, и ты поддерживаешь его в победах" и "Найти человека с похожими тараканами".
Пользователи отметили, что любовь — это быть вместе 24/7, не расставаться даже на секунду и скучать друг по другу сразу после встречи. Упоминали и вечные ценности: любовь часто ассоциировали с совместным преодолением трудностей и поддержкой друг друга. Люди подчёркивают, что любовь — это быть рядом, несмотря на все проблемы и испытания.
Среди ответов были и признания в любви к родителям, детям, любимой работе и даже коту: "Когда мама просто так купила вкусняшек" и "Греться у камина с котом в обнимку".
Ко Дню всех влюблённых VK Знакомства предлагают москвичам признаться в чувствах романтичным способом. С 13 по 15 февраля любой желающий может написать послание и оставить его с адресом получателя в специальном боксе для писем о любви. Они появились в креативных пространствах и популярных заведениях столицы: в фуд-молле "Три вокзала. Депо", бильярдном клубе "8 Шаров", ресторане "Скворец!", барах "Профсоюз" и Lobo Loko.
Письмо можно отправить адресату, который живёт в Москве. Доставку посланий взяли на себя VK Знакомства.
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