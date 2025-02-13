https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html

Дело россиянина Александра Винника

Дело россиянина Александра Винника - РИА Новости, 13.02.2025

Дело россиянина Александра Винника

Винник Александр Александрович родился 16 августа 1979 года в Кургане. После окончания школы переехал в Москву, занимался различными интернет-проектами. В... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:51:00+03:00

2025-02-13T13:51:00+03:00

2025-02-13T13:52:00+03:00

справки

александр винник

обмен заключенными между россией и западом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152889/52/1528895206_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_e2083996a1a81ffa31e443b55c9f5024.jpg

Винник Александр Александрович родился 16 августа 1979 года в Кургане. После окончания школы переехал в Москву, занимался различными интернет-проектами. В 2011-2017 годах работал в онлайн-сервисе обмена цифровых валют BTC-е (в 2016 году сайт биржи включен в реестр запрещенных в РФ). 25 июля 2017 года Александр Винник был арестован в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции по запросу США. Власти США обвинили его в том, что он с 2011 года руководил преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e. В общей сложности Виннику было предъявлено обвинение по 21 пункту, среди которых легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют, похищение персональных данных, участие в наркотрафике. Власти США связали его с крахом Mt. Gox, японской биткоин-биржи, которая обанкротилась в 2014 году после взлома. Также в обвинении говорилось, что Александр Винник являлся основным бенефициаром фиктивной компании Canton Business Corporation, которая управляла биржей BTC-e. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винник отмыл не менее 4 миллиардов долларов.Россиянин не признал вину и называл дело провокацией США. 4 октября 2017 года суд города Салоники удовлетворил запрос США о выдаче россиянина, однако адвокаты Винника подали апелляцию. 13 декабря Верховный суд Греции – Ареопаг – оставил в силе это решение. Выдачи Винника также требовала Россия. Генпрокуратура России направила соответствующий запрос Греции. Ведомство обвинило Винника в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей.11 октября 2017 года греческий суд одобрил экстрадицию Винника в Россию. Суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Дело было передано в Верховный суд. Александр Винник просил не выдавать его в США или расследовать его дело в греческом суде, если Верховный суд сочтет американское обвинение обоснованным. Однако 13 декабря Верховный суд Греции оставил решение об экстрадиции в США в силе. В конце декабря 2017 года Генеральная прокуратура РФ выслала повторный запрос о выдаче Александра Винника. В запросе Генпрокуратуры говорилось, что Винника обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью шестой статьи 159 ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") и статьей 159 ("Мошенничество"). Сам россиянин согласился с обвинением лишь частично.30 июля 2018 года суд в Салониках вынес положительное решение по второму запросу Генпрокуратуры РФ. 4 сентября Верховный суд Греции подтвердил это решение. Винник также был согласен с экстрадицией в Россию. В июне 2018 года запрос о выдаче Винника направила греческим властям Франция. Россиянина обвинили в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.Согласно французскому запросу, Винник обвинялся во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции.По данным французской прокуратуры, Винник был одним из авторов программы-вымогателя Locky, которая также использовалась в атаках на французские предприятия и организации в период с 2016 по 2018 год. Она шифровала данные в компьютерных системах, а затем требовала выкуп в криптовалюте для расшифровки. 13 июля суд первой инстанции в Салониках постановил удовлетворить запрос Франции об экстрадиции россиянина Винника по европейскому ордеру. Адвокаты Винника подали апелляцию на решение суда первой инстанции о выдаче россиянина во Францию, однако Верховный суд Греции ее отклонил. В конце ноября 2018 года Винник начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. Винник заявил, что является политическим заключенным и заложником греческих властей, использующих его для решения своих задач. 21 декабря Винника срочно госпитализировали в тюремную больницу. Причиной стало то, что в результате голодовки он потерял 17 килограммов и врачи выявили у него серьезное заболевание. 21 февраля 2019 года Винник временно прекратил голодовку, 28 февраля его перевели в специализированную больницу. 30 января 2019 года адвокаты подали греческим властям требование немедленно освободить россиянина, который в нарушение конституции Греции и греческих законов содержался в заключении более максимально возможного срока. Статья 6 конституции Греции гласит, что человека нельзя держать в предварительном заключении более года, а "в совершенно исключительных случаях" максимальный срок может быть продлен на шесть месяцев решением соответствующего суда. 11 апреля суд первой инстанции в Греции отказался освободить Винника из-под стражи. Россиянин заявил, что продолжит голодовку против нарушения его прав в Греции и несправедливого суда.В ноябре 2019 года Москва передала Афинам дополнительные аргументы для того, чтобы россиянин был экстрадирован в Россию. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. По словам адвоката россиянина, это была последняя стадия рассмотрения экстрадиционных процессов. Адвокат Винника отмечал, что Франция добивалась выдачи Винника с целью передачи его в США. Адвокаты заявили о грубейших нарушениях прав Винника и связывали это с тем, что он является гражданином РФ. Россиянин снова объявил голодовку. 23 декабря Высший административный суд Греции – Государственный совет – временно приостановил исполнение решения министра юстиции о выдаче Винника. 23 января 2020 года Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что Винник находится в больнице Hotel Dieu в Париже.24 января Греция официально уведомила посольство России в Афинах об экстрадиции Винника во Францию. 28 января в парижском суде начались закрытые слушания по делу Винника. Они длились около трех часов, все это время россиянин находился в стеклянном "аквариуме", завернутый в термосберегающее покрывало поверх куртки и толстовки. Адвокаты неоднократно заявляли о плохом самочувствии их клиента, слушания несколько раз прерывались. Судья не стал менять меру пресечения и оставил Александра Винника под стражей. Россиянин снова заявил о своей невиновности и обвинил французские власти в бесчеловечном отношении, нарушении его прав, запрете на общение с адвокатами и семьей. 17 февраля посольство РФ передало в МИД Франции запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции Винника в Россию. В мае суд в Париже отклонил жалобу защиты россиянина Винника на отказ освободить его из-под стражи. В июне стало известно, что полиция Новой Зеландии в рамках международного расследования дела заморозила около 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 миллионов долларов) компании Canton Business Corporation и ее владельца Александра Винника. 22 июля прокуратура Парижа потребовала передать дела россиянина в суд и продлить его содержание под стражей до вынесения приговора. 19 октября суд начал рассмотрение дела Винника по существу. В ходе слушаний россиянин отверг все выдвинутые против него обвинения в вымогательстве и отмывании средств через платформу BTC-e. Он также отметил, что был лишь оператором на криптовалютной бирже BTC-e. Он также заявил, что не имеет никакого отношения к вредоносной программе Locky, которая нанесла ущерб 200 частным лицам и компаниям на сумму 135 миллионов евро. Винник сообщил суду, что у него нет профессионального образования, он самоучка, но у него "есть знания в компьютерной сфере". Он отрицательно ответил на вопрос судьи о том, может ли он создать компьютерную программу. Французский адвокат Винника Фредерик Бело заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу. 23 октября состоялся последний день судебных слушаний, с утра выступили адвокаты ряда французских компаний, пострадавших в результате распространения вредоносной программы Locky. Затем последовала речь прокурора Жоанны Брусс, которая назвала Винника "мозгом" вредоносной программы Locky и платформы BTC-е, "очень способным и умным пиратом". Она потребовала в отношении Винника наказания в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в размере 750 тысяч евро.Защита настаивала на невиновности россиянина. Один из его адвокатов Фредерик Бело подчеркнул, что нет доказательств причастности Винника к вирусу Locky и к преступной схеме, которую описывает прокуратура. Он назвал наказание, которое затребовала прокурор, "негуманным и невосполнимым", также указав на то, что Винник, находящийся в заключении более трех лет, не имеет возможности видеться с больной женой и детьми. 7 декабря 2020 года суд Парижа признал россиянина Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем с него сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Адвокат Фредерик Бело заявил, что защита Винника намерена опротестовать приговор. Также он добавил, что из выдвинутых обвинений Винника признали виновным только по одному пункту – отмывание денег в составе организованной группы. Российский консул в Париже Алексей Попов сообщил, что Москва по-прежнему настаивает на экстрадиции россиянина. 17 декабря защита Винника подала апелляцию. Адвокат россиянина Фредерик Бело отметил, что, по его данным, прокуратура Парижа также подала апелляцию на приговор. 20 мая 2021 года России отказали в экстрадиции Винника. 28 мая защита россиянина в апелляционном суде Парижа потребовала снять с россиянина обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки и штраф в 100 тысяч евро, назначенный судом первой инстанции, а также выплатить ему пять миллионов евро в качестве моральной компенсации в связи нарушением права на частную жизнь. Сам Винник во время заключительного слова заявил, что дело против него строится лишь на домыслах американцев и сам он является жертвой войны политиков. Также россиянин указал, что за четыре года существования вируса-вымогателя Locky, от которого пострадали многочисленные французские компании, так и не был найден ни один из создателей вредоносной программы. Представитель французской прокуратуры признал, что Винник не имеет никакого отношения к вредоносной программе-вымогателю Locky, поддержал отмену обвинений в этой части. Вместе с тем прокуратура попросила оставить в силе обвинения в отмывании денег в составе группировки и пятилетний срок заключения Винника, при этом снизив штраф, назначенный судом первой инстанции в декабре 2020 года. 24 июня 2021 года Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Александра Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. При этом суд отменил назначенный Виннику штраф в 100 тысяч евро и оправдал его по другим выдвинутым против него обвинениям, в частности касающимся создания вредоносной программы Locky. Также суд отклонил ряд ходатайств защиты Винника, в частности о проведении экспертизы копий доказательств по этому делу, предоставленных ФБР США. Адвокат россиянина Фредерик Бело заявил, что намерен подать кассацию. 28 июня защита Винника подала кассационную жалобу. 15 февраля 2022 года кассационный суд во Франции передал на рассмотрение Конституционного совета вопрос, связанный с нарушением прав Винника при вынесении решения о его экстрадиции.22 апреля Конституционный совет Франции отклонил запрос защиты арестованного Александра Винника по нарушениям его прав при решении об экстрадиции, однако допустил обжалование решение о выдаче россиянина. 29 июня адвокаты Винника подали апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на осуществление экстрадиции Александра Винника в Грецию, 2 июля суд запретил Франции экстрадицию россиянина.15 июля США отозвали из Франции свой запрос об экстрадиции Винника. По словам французского адвоката Фредерика Бело, при помощи такого маневра США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда его как можно быстрее отправят в Соединенные Штаты. 4 августа Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Винника и окончании дела против него на территории Франции, однако по договоренности властей его снова заключат под стражу по другому делу, уже в Греции. В этот же день Винник был доставлен на самолете в Грецию, после чего, по словам его защиты, исчез. 5 августа стало известно, что Александра Винника доставили из Греции в Бостон (США) на частном самолете, а затем перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско. 6 августа Винник предстал перед американским судом, где его обвинили в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют. Однако россиянин отверг претензии следствия в суде. В случае признания виновным Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы. Рассмотрение дела россиянина по существу изначально планировалось на февраль 2024 года года, затем было перенесено на сентябрь этого же года. В мае 2024 года Александр Винник пошел на сделку с американской прокуратурой и признал вину по делу об отмывании денег. 6 мая 2024 года суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание для определения меры наказания Александру Виннику. Однако в июле перенес его на 17 января 2025 года. 26 ноября 2024 года суд в США перенес вынесение приговора Александру Виннику с 17 января 2025 года на 27 июня 2025 года.12 февраля 2025 года стало известно, что Александра Винника в ближайшее время отправят на родину в рамках обмена. Днем ранее из российской тюрьмы был освобожден американец Марк Фогель, осужденный в РФ на 14 лет колонии строго режима за контрабанду и хранение наркотических средств в особо крупном размере. В этот же день адвокат Винника Фредерик Бело заявил, что дело Александра Винника в США закрыто и его подзащитный не фигурирует в списке заключенных. Белый дом также подтвердил, что Винника освободят и передадут России. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, александр винник, обмен заключенными между россией и западом