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Выгодная сделка может спасти Венгрию от пошлин США, считает Сийярто
Выгодная сделка может спасти Венгрию от пошлин США, считает Сийярто - РИА Новости, 13.02.2025
Выгодная сделка может спасти Венгрию от пошлин США, считает Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости выразил надежду, что "хорошая сделка" с США может "спасти"... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:46:00+03:00
2025-02-13T20:46:00+03:00
2025-02-13T20:46:00+03:00
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ООН, 13 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости выразил надежду, что "хорошая сделка" с США может "спасти" Венгрию от пошлин Вашингтона. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Я надеюсь, что будущее мировой экономики - за глобальным сотрудничеством. Президент Трамп - великий "мастер сделок", поэтому мы надеемся, что в конце концов будут заключены выгодные сделки либо с нами, либо с кем-то еще. Это все еще на рассмотрении, но, я надеюсь, что выгодная сделка сможет нас спасти", – сказал Сийярто.
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венгрия, петер сийярто, дональд трамп, экономика, в мире, евросоюз
Венгрия, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Экономика, В мире, Евросоюз
Выгодная сделка может спасти Венгрию от пошлин США, считает Сийярто
Сийярто заявил, что выгодная сделка с Трампом может спасти Венгрию от пошлин