https://ria.ru/20250213/vengriya-1999000251.html

Сийярто: строительство АЭС "Пакш-2" идет хорошо

Сийярто: строительство АЭС "Пакш-2" идет хорошо - РИА Новости, 13.02.2025

Сийярто: строительство АЭС "Пакш-2" идет хорошо

Строительство "Пакш-2" идет "хорошо", налицо явный прогресс, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T06:10:00+03:00

2025-02-13T06:10:00+03:00

2025-02-13T06:15:00+03:00

венгрия

сша

будапешт

петер сийярто

аэс "пакш"

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ООН, 13 фев – РИА Новости. Строительство "Пакш-2" идет "хорошо", налицо явный прогресс, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Строительство идет хорошо, налицо явный прогресс. Очевидно, что решения прежней администрации США снова создали некоторые досадные препятствия, но не те, которые невозможно преодолеть, а те, которые мы хотим преодолеть, мы должны работать над этим", – сказал Сийярто. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html

венгрия

сша

будапешт

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш"