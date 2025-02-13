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Сийярто: строительство АЭС "Пакш-2" идет хорошо
Сийярто: строительство АЭС "Пакш-2" идет хорошо - РИА Новости, 13.02.2025
Сийярто: строительство АЭС "Пакш-2" идет хорошо
Строительство "Пакш-2" идет "хорошо", налицо явный прогресс, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:10:00+03:00
2025-02-13T06:10:00+03:00
2025-02-13T06:15:00+03:00
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петер сийярто
аэс "пакш"
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ООН, 13 фев – РИА Новости. Строительство "Пакш-2" идет "хорошо", налицо явный прогресс, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Строительство идет хорошо, налицо явный прогресс. Очевидно, что решения прежней администрации США снова создали некоторые досадные препятствия, но не те, которые невозможно преодолеть, а те, которые мы хотим преодолеть, мы должны работать над этим", – сказал Сийярто. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш"
Венгрия, США, Будапешт, Петер Сийярто, АЭС "Пакш"
Сийярто: строительство АЭС "Пакш-2" идет хорошо
Сийярто: строительство АЭС "Пакш-2" идет хорошо, налицо явный прогресс