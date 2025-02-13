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Венгрия и Сербия начнут строительство нефтепровода - РИА Новости, 13.02.2025
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20:47 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/vengrija-1999235807.html
Венгрия и Сербия начнут строительство нефтепровода
Венгрия и Сербия начнут строительство нефтепровода - РИА Новости, 13.02.2025
Венгрия и Сербия начнут строительство нефтепровода
Венгрия и Сербия скоро начнут строительство нефтепровода, который должен обеспечить сырьем сербские НПЗ, срок составит три года, размер венгерских инвестиций -... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:47:00+03:00
2025-02-13T20:47:00+03:00
венгрия
сербия
белград (город)
петер сийярто
марко джурич
александр вучич
газпром
нефтяная индустрия сербии
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БЕЛГРАД, 13 фев - РИА Новости. Венгрия и Сербия скоро начнут строительство нефтепровода, который должен обеспечить сырьем сербские НПЗ, срок составит три года, размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность - пять миллионов тонн нефти в год, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Вскоре мы начнем строительство нового нефтепровода между Венгрией и Сербией. Он внесет вклад в энергобезопасность обеих стран. Технико-экономическое обоснование уже готово, в Венгрии надо построить около 180 километров, а в Сербии - 120 километров нефтепровода... С венгерской стороны это инвестиции в размере примерно 320 миллионов евро, которые займут три года, и в настоящее время мы ведем переговоры по контракту, который будет гарантировать использование этого нового нефтепровода", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. По его словам, мощность нефтепровода составит около пяти миллионов тонн в год, что "может заполнить мощности сербских НПЗ". Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Альдьо и Рёске, а также измерительную станцию. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца 2025 года. Ранее приняты идейное решение и технико-экономическое обоснование проекта, до конца года ожидается получение разрешения на строительство, окончание работ намечено в 2027 году. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил об ускорении работы на проектах инфраструктуры, прежде всего строительстве сербско-венгерского нефтепровода. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в июле, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Президент Сербии в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии.
https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html
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венгрия, сербия, белград (город), петер сийярто, марко джурич, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, в мире
Венгрия, Сербия, Белград (город), Петер Сийярто, Марко Джурич, Александр Вучич, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, В мире
Венгрия и Сербия начнут строительство нефтепровода

Сийярто: Венгрия и Сербия скоро начнут строительство нефтепровода между странами

© Flickr / Agencia de Noticias ANDESГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Flickr / Agencia de Noticias ANDES
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 фев - РИА Новости. Венгрия и Сербия скоро начнут строительство нефтепровода, который должен обеспечить сырьем сербские НПЗ, срок составит три года, размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность - пять миллионов тонн нефти в год, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Вскоре мы начнем строительство нового нефтепровода между Венгрией и Сербией. Он внесет вклад в энергобезопасность обеих стран. Технико-экономическое обоснование уже готово, в Венгрии надо построить около 180 километров, а в Сербии - 120 километров нефтепровода... С венгерской стороны это инвестиции в размере примерно 320 миллионов евро, которые займут три года, и в настоящее время мы ведем переговоры по контракту, который будет гарантировать использование этого нового нефтепровода", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
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По его словам, мощность нефтепровода составит около пяти миллионов тонн в год, что "может заполнить мощности сербских НПЗ".
Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Альдьо и Рёске, а также измерительную станцию.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца 2025 года. Ранее приняты идейное решение и технико-экономическое обоснование проекта, до конца года ожидается получение разрешения на строительство, окончание работ намечено в 2027 году. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил об ускорении работы на проектах инфраструктуры, прежде всего строительстве сербско-венгерского нефтепровода.
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в июле, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Президент Сербии в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии.
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