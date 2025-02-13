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В Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично - РИА Новости, 13.02.2025
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01:51 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/vengrija-1998986225.html
В Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично
В Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично - РИА Новости, 13.02.2025
В Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично
Венгрия, как и США, считает нереалистичным вступление Украины в НАТО, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:51:00+03:00
2025-02-13T01:51:00+03:00
в мире
украина
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петер сийярто
дональд трамп
нато
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БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Венгрия, как и США, считает нереалистичным вступление Украины в НАТО, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. "Мы приветствуем голос США на заседании контактной группы по обороне Украины. Мы согласны, что кровопролитие надо прекратить как можно скорее, война - вместо дальнейших шагов по эскалации - должна быть прекращена. В настоящее время мы не считаем реальным вступление Украины в НАТО", - написал Салаи-Бобровницки в соцсети Facebook*. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО, и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html
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в мире, украина, сша, будапешт, петер сийярто, дональд трамп, нато, евросоюз, венгрия
В мире, Украина, США, Будапешт, Петер Сийярто, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Венгрия
В Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично

Криштоф Салаи-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО нереалистичным

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Венгрия, как и США, считает нереалистичным вступление Украины в НАТО, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки.
"Мы приветствуем голос США на заседании контактной группы по обороне Украины. Мы согласны, что кровопролитие надо прекратить как можно скорее, война - вместо дальнейших шагов по эскалации - должна быть прекращена. В настоящее время мы не считаем реальным вступление Украины в НАТО", - написал Салаи-Бобровницки в соцсети Facebook*.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО
00:17
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО, и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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