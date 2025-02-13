https://ria.ru/20250213/vengrija-1998986225.html

В Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично

В Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично - РИА Новости, 13.02.2025

В Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично

Венгрия, как и США, считает нереалистичным вступление Украины в НАТО, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:51:00+03:00

2025-02-13T01:51:00+03:00

2025-02-13T01:51:00+03:00

в мире

украина

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будапешт

петер сийярто

дональд трамп

нато

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БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Венгрия, как и США, считает нереалистичным вступление Украины в НАТО, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. "Мы приветствуем голос США на заседании контактной группы по обороне Украины. Мы согласны, что кровопролитие надо прекратить как можно скорее, война - вместо дальнейших шагов по эскалации - должна быть прекращена. В настоящее время мы не считаем реальным вступление Украины в НАТО", - написал Салаи-Бобровницки в соцсети Facebook*. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО, и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html

https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html

украина

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, будапешт, петер сийярто, дональд трамп, нато, евросоюз, венгрия