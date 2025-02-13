В Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично
Криштоф Салаи-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО нереалистичным
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Венгрия, как и США, считает нереалистичным вступление Украины в НАТО, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки.
"Мы приветствуем голос США на заседании контактной группы по обороне Украины. Мы согласны, что кровопролитие надо прекратить как можно скорее, война - вместо дальнейших шагов по эскалации - должна быть прекращена. В настоящее время мы не считаем реальным вступление Украины в НАТО", - написал Салаи-Бобровницки в соцсети Facebook*.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО, и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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