"Сорок восемь часов". На Западе раскрыли замысел Трампа по Украине
CNN: отношение к Зеленскому изменилось после приближения РФ и США к сделке
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Отношение к Владимиру Зеленскому в мире изменилось после освобождения американца Марка Фогеля и разговора российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, передает телеканал CNN.
"Это были 48 часов лихорадочных снов, малярийного ночного пота и тремора для Зеленского. Раньше европейские лидеры ехали целый день на шатком поезде, чтобы сфотографироваться с ним. Теперь он второй в списке звонков Трампа после Путина", — говорится в материале.
Отмечается, что Трамп поприветствовал освобождение гражданина США Марка Фогеля. По мнению авторов, этот шаг помог расположить американцев к России и создал почву для заключения сделки с Москвой, ведь "они просто хорошие парни, отправляющие наших ребят домой".
Ранее российской стороной был освобожден Марк Фогель, осужденный за контрабанду и хранение наркотиков. В ближайшее время после его освобождения в Россию будет отправлен Александр Винник, сообщил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело. Белый дом подтвердил, что россиянин в скором времени будет освобожден и передан стране.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
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