https://ria.ru/20250213/ukraina-1999240190.html
Безопасность России и конфликт на Украине связаны, заявил Песков
Безопасность России и конфликт на Украине связаны, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Безопасность России и конфликт на Украине связаны, заявил Песков
Без обсуждения вопросов безопасности России невозможно говорить об украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:19:00+03:00
2025-02-13T21:19:00+03:00
2025-02-13T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Без обсуждения вопросов безопасности России невозможно говорить об украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема безопасности для России - это является одной из главных озабоченностей нашей страны. Тема, которая, собственно, и привела к возникновению вот этих противоречий, которые и европейцы, и американцы отказались решать посредством переговоров, что вынудило Россию пойти на специальную военную операцию. Поэтому, конечно, без обсуждения этой темы говорить об украинском урегулировании невозможно", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".
https://ria.ru/20250213/peskov-1999203021.html
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россия, дмитрий песков, сша, украина
Россия, Дмитрий Песков, США, Украина
Безопасность России и конфликт на Украине связаны, заявил Песков
Песков: урегулировать украинский конфликт без обсуждения безопасности РФ нельзя