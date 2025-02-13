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Западная Европа воюет с Россией руками украинцев, заявил посол в Бухаресте - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999174700.html
Западная Европа воюет с Россией руками украинцев, заявил посол в Бухаресте
Западная Европа воюет с Россией руками украинцев, заявил посол в Бухаресте - РИА Новости, 13.02.2025
Западная Европа воюет с Россией руками украинцев, заявил посол в Бухаресте
Западная Европа ведет открытую войну с Россией, поставляя оружие на Украину и поддерживая военные провокации, НАТО также готовится к военным действиям против... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:05:00+03:00
2025-02-13T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
нато
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западная европа
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Западная Европа ведет открытую войну с Россией, поставляя оружие на Украину и поддерживая военные провокации, НАТО также готовится к военным действиям против РФ, заявил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев в интервью порталу Hotnews. "Западная Европа ведет открытую войну с Россией через украинцев. Эта война ведется западным оружием, с помощью западных спецслужб, с помощью западных средств космического наблюдения. И именно поэтому продолжаются поставки оружия на Украину, продолжаются военные провокации, продолжается эскалация. Государства НАТО уже открыто готовятся к военным действиям против Российской Федерации", - заявил Липаев. Он отметил, что в рамках СВО Москва хочет добиться нейтрального статуса Украины, гарантий безопасности, в том числе за счет отказа НАТО от расширения, гарантий прав русскоязычного населения на Украине. "Мы не можем допустить создания на Украине антироссийского анклава. Чтобы Украина стала военным форпостом НАТО. Мы рассматриваем НАТО как агрессивный, экспансионистский блок, который пытается обеспечить свое экономическое господство на чужих территориях в условиях колониальной эксплуатации местных ресурсов", - пояснил дипломат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250210/evropa-1998296769.html
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россия, украина, москва, нато, в мире, западная европа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, НАТО, В мире, Западная Европа
Западная Европа воюет с Россией руками украинцев, заявил посол в Бухаресте

Посол Липаев: Запад ведет открытую войну с Россией, поставляя оружие на Украину

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Западная Европа ведет открытую войну с Россией, поставляя оружие на Украину и поддерживая военные провокации, НАТО также готовится к военным действиям против РФ, заявил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев в интервью порталу Hotnews.
"Западная Европа ведет открытую войну с Россией через украинцев. Эта война ведется западным оружием, с помощью западных спецслужб, с помощью западных средств космического наблюдения. И именно поэтому продолжаются поставки оружия на Украину, продолжаются военные провокации, продолжается эскалация. Государства НАТО уже открыто готовятся к военным действиям против Российской Федерации", - заявил Липаев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Европа передумала насчет "хороших русских"
10 февраля, 08:00
Он отметил, что в рамках СВО Москва хочет добиться нейтрального статуса Украины, гарантий безопасности, в том числе за счет отказа НАТО от расширения, гарантий прав русскоязычного населения на Украине.
«
"Мы не можем допустить создания на Украине антироссийского анклава. Чтобы Украина стала военным форпостом НАТО. Мы рассматриваем НАТО как агрессивный, экспансионистский блок, который пытается обеспечить свое экономическое господство на чужих территориях в условиях колониальной эксплуатации местных ресурсов", - пояснил дипломат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваНАТОВ миреЗападная Европа
 
 
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