https://ria.ru/20250213/ukraina-1999174700.html

Западная Европа воюет с Россией руками украинцев, заявил посол в Бухаресте

Западная Европа воюет с Россией руками украинцев, заявил посол в Бухаресте - РИА Новости, 13.02.2025

Западная Европа воюет с Россией руками украинцев, заявил посол в Бухаресте

Западная Европа ведет открытую войну с Россией, поставляя оружие на Украину и поддерживая военные провокации, НАТО также готовится к военным действиям против... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:05:00+03:00

2025-02-13T17:05:00+03:00

2025-02-13T17:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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западная европа

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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Западная Европа ведет открытую войну с Россией, поставляя оружие на Украину и поддерживая военные провокации, НАТО также готовится к военным действиям против РФ, заявил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев в интервью порталу Hotnews. "Западная Европа ведет открытую войну с Россией через украинцев. Эта война ведется западным оружием, с помощью западных спецслужб, с помощью западных средств космического наблюдения. И именно поэтому продолжаются поставки оружия на Украину, продолжаются военные провокации, продолжается эскалация. Государства НАТО уже открыто готовятся к военным действиям против Российской Федерации", - заявил Липаев. Он отметил, что в рамках СВО Москва хочет добиться нейтрального статуса Украины, гарантий безопасности, в том числе за счет отказа НАТО от расширения, гарантий прав русскоязычного населения на Украине. "Мы не можем допустить создания на Украине антироссийского анклава. Чтобы Украина стала военным форпостом НАТО. Мы рассматриваем НАТО как агрессивный, экспансионистский блок, который пытается обеспечить свое экономическое господство на чужих территориях в условиях колониальной эксплуатации местных ресурсов", - пояснил дипломат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250210/evropa-1998296769.html

https://ria.ru/20250115/evropa-1993712239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, нато, в мире, западная европа